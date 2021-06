Benzema: "A saída de Zidane foi uma surpresa para todos, não apenas para mim"

O atacante do Real Madrid, que vai disputar a Eurocopa com a França, também falou sobre a possível chegada de Mbappé

No último dia 27, o Real Madrid anunciou a saída de Zinedine Zidane, que ainda tinha mais um ano de contrato. O francês deixou o clube por vontade própria após uma temporada com muito desgaste, na qual foi muito criticado pelas baixas performances da equipe e também por não ter conquistado título a primeira vez desde a temporada 2009/10).

Questionado sobre a saída do treinador, Karim Benzema, em entrevista ao jornal "Marca", reconheceu que o anúnciou pegou todos de surpresa.

"Comigo ele sempre se comportou como um irmão mais velho. Porque eu o conheço há muito tempo e ele me ajudou muito dentro e fora de campo. Foi uma decisão difícil para todos. Agora temos outro treinador e vamos tentar de novo vencer!, falou o francês sobre o seu compatriota.

O camisa 9, ainda não evitou a pergunta sobre a possível chegada de Mbappé ao Real Madrid na próxima temporada: “Kylian é um jogador jovem, de imensa qualidade e é um bom rapaz. Seria bem-vindo ao Real Madrid, claro, mas que equipe não o contrataria sem hesitar? Por enquanto ele tem contrato com o PSG e veremos o que ele decide. Hoje a nossa prioridade é ganhar a Euro", apontou.

Entre 2016 e 2018, Zidane conquistou três Champions League, três taças do Mundial de Clubes, duas Supercopas da Europa, um Campeonato Espanhol e uma Supercopa da Espanha. Na segunda passagem, a partir de março de 2019, conquistou o Campeonato Espanhol e a Supercopa da Espanha de 2019/20.

Carlo Ancelotti é o novo técnico do Real Madrid

Carlo Ancelotti substituirá Zidane no comando do Real Madrid pelas próximas duas temporadas. O italiano comandou o Everton no último ano, e retorna ao Madrid após uma passagem vitoriosa no clube entre 2013 e 2015.

Confira outros trechos da entrevista de Benzema ao Marca

O retorno de Ancelotti: "É uma boa notícia, todos o conhecemos, jogadores e torcedores. É um grande treinador. Gosto da sua filosofia de jogo, de como vê o futebol, de como dirige o grupo e de como lidera o time. E ele quer ganhar todos os títulos".



Foto: Getty Images

Retorno à seleção francesa: "foi um sentimento de orgulho e felicidade ao mesmo tempo, aos poucos fui assimilando e pensando em muitas coisas. Me sinto o homem mais feliz do mundo. O que me deixa mais feliz é a minha família e o futebol. E em Madrid estou muito feliz por jogar, e agora que voltei à França para jogar a Euro, só posso estar orgulhoso, feliz e com vontade de começar a Euro".

Ausência de Ramos na Espanha: "O Sérgio é um amigo, é o nosso capitão e estou muito desiludido por ele porque não está com a sua equipe".

Sobre a chegada de David Alaba ao Real Madrid: "É um jogador muito bom, jogou oito ou nove anos no Bayern de Munique, conquistou muitos títulos e é um grande reforço".