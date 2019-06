Benzema posta foto com Neymar e alimenta rumores de transferência; veja

Centroavante francês publica foto com o jogador do PSG e alimenta rumores sobre uma possível transferência para o Real Madrid neste mercado da bola

Karim Benzema fomentou as especulações sobre o futuro de Neymar. O craque do publicou uma fotografia com o brasileiro em seu perfil no Instagram e alimentou as conversas sobre uma possível ida do craque para o Santiago Bernabéu.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste grátis o serviço por um mês!

O camisa 9 francês publicou uma imagem ao lado do jogador com a seguinte legenda: "Nueve/Neyney #Cracks". Se traduzido, o texto seria: "Nove/Neyney #Craques".

A dupla jamais jogou junta. Benzema defende as cores do Real Madrid desde 2009, quando deixou o , da , para defender a equipe do Santiago Bernabéu.

Neymar, por sua vez, está no . Recentemente, o presidente do clube informou que não descarta uma saída do atacante brasileiro do estádio Parc des Princes.

O jogador conta com interesse do , seu ex-clube, e também do Real Madrid. O novo clube do craque Neymar deve ser conhecido durante o mercado da bola.