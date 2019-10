Benzema pede paciência ao Real Madrid: "aos poucos vamos melhorando"

Atacante francês é o destaque do time de Zinedine Zidane no último mês. Contudo, tem outra prioridade no Santiago Bernabéu nesta temporada

Karim Benzema não alcançou um setembro excepcional. Em cinco jogos disputados com o , o atacante marcou três gols. Agora, no momento em que o francês fez as redes balançarem, permitiu à equipe branca levar os três pontos contra o e o . O suficiente para que os torcedores da equipe o elegam o jogador do mês.

Embora tenha sido o jogador do mês passado, Benzema pede paciência à torcida do Real Madrid em 2019/2020.

É preciso dizer que o Real Madrid como um todo não fez um grande mês de setembro. Notavelmente por causa da partida no derby contra o , mas principalmente por causa do tapa recebido no gramado do na Liga dos Campeões.

"Receber um prêmio do público é sempre diferente, porque é o seu público e jogamos por eles. Eu me sinto muito feliz", disse o jogador ao site oficial do Real Madrid.

"Me sinto muito bem agora, como toda a equipe. Pouco a pouco, encontraremos um nível muito alto para vencer todas as partidas", acrescentou.