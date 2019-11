Benzema não terá mais chances na seleção francesa: "portas estão fechadas"

Em entrevista a portal, presidente da federação francesa descarta Benzema na seleção; Atacante responde e 'desafia' mandatário

E a aventura de Karim Benzema nos Les Bleus parece ter acabado. Pelo menos é o que disse Noël Le Graët, presidente da Federação Francesa de Futebol, em entrevista ao portal RMC Sport. O mandatário destacou as boas atuações do franco-argelino no , mas disse que "as portas da seleção francesa estão fechadas para ele."

Muito questionado no passado, Benzema vem cada vez mais se afirmando como principal jogador do Real Madrid e um dos grandes centroavantes do mundo. Assim, é natural que ele seja pedido em uma seleção que ainda conta com um Olivier Giroud em baixa como camisa 9 titular. Mesmo que o franco-argelino demonstre vontade de voltar a defender a seleção francesa, sua carreira internacional parece terminada.

Em resposta, em seu Twitter, Benzema atacou o presidente da FFF: "Noel, pensei que você não iria interferir nas decisões do treinador! Lembre-se de que eu e somente eu terminarei minha carreira internacional. Se você acha que eu terminei, deixe-me jogar em um dos países onde sou elegível e veremos."

Noël je croyais que vous n’interfériez pas dans les décisions du sélectionneur!Sachez que c’est moi et moi seul qui mettrait un terme à ma carrière internationale.

Si vous pensez que je suis terminé, laissez moi jouer pour un des pays pour lequel je suis éligible et nous verrons. — Karim Benzema (@Benzema) November 16, 2019

O atacante do Real Madrid perdeu espaço na seleção francesa em 2015, quando acabou envolvido no Caso Valbuena: Benzema foi acusado formalmente pela de envolvimento em um caso onde um grupo estaria extorquindo seu companheiro de seleção, Mathieu Valbuena, com vídeos íntimos. Desde então, o centroavante não foi mais convocado por Didier Deschamps. Agora, parece ser oficial: Karim Benzema não irá mais atuar pela seleção francesa.