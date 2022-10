Benzema não faz gols desde agosto; chegou a hora para o Real Madrid se preocupar?

Carlo Ancelotti diz que o Real Madrid não tem preocupações quando se trata de Karim Benzema

Capitão do Real Madrid, Benzema marcou 44 vezes em todas as competições na última temporada, com uma coleção de performances impressionantes que contribuíram significativamente para os títulos da La Liga e da Liga dos Campeões.

Porém, na atual temporada, Karim Benzema não marca gols desde o dia 28 de agosto, tendo passado em branco nos seus últimos quatro jogos. Uma lesão muscular fez com que o atacante perdesse três jogos da temporada, o que pode ajudar a explicar a recente seca de gols.

O técnico do Real Madrid, Ancelotti, falou sobre a ligeira seca de Benzema, com mais uma partida sem gols na vitória por 2 a 1 sobre o Shakhtar Donetsk na Liga dos Campeões: “Ele está se sentindo ótimo e foi crucial graças à sua qualidade e posicionamento. Ele fez uma boa exibição coletiva e esteve presente na área de ataque. Ele não entrou na súmula, mas essa é a última coisa em que estamos focando. Sua condição melhorou muito e ele fez uma performance completa.”

Embora Benzema possa estar enfrentando algumas dificuldades no momento, suas façanhas na temporada 2021-22 o tornaram um grande favorito para conquistar o prestigioso prêmio da Bola de Ouro ainda este ano.

O francês estará ansioso para voltar ao ritmo do gol o mais rápido possível, com a Copa do Mundo no Qatar se aproximando rapidamente, e ele terá a chance de acabar com a seca no próximo jogo do Real pela La Liga, no próximo sábado (8), contra o Getafe.