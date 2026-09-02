Apesar de o mercado de transferências ter fechado suas portas nas cinco principais ligas europeias na noite da última terça-feira, os clubes ainda têm a chance de contratar jogadores que se tornaram sem clube, o que abre as portas para uma série de grandes nomes encontrarem um novo destino ao longo do próximo período.

A lista de jogadores atualmente disponíveis conta com nomes de peso, cujo valor de mercado é estimado em milhões de euros, mas cuja contratação não custará aos clubes interessados em ter seus serviços qualquer taxa de transferência, depois de esses jogadores terem ficado livres de qualquer vínculo contratual.

Encabeça a lista o francês Karim Benzema, ex-vencedor da Bola de Ouro, que tem 38 anos, depois de ter encerrado seu vínculo com o clube saudita Al-Hilal em comum acordo entre as duas partes, sem que fique claro até agora o próximo passo em sua carreira.

Sancho o de maior valor

Paul Pogba, campeão mundial com a França em 2018, também continua disponível no mercado de jogadores livres, após o fracasso de sua tentativa de retomar a carreira no Monaco.

O inglês Jadon Sancho também está entre os nomes de maior destaque disponíveis, depois de o Borussia Dortmund ter decidido não mantê-lo, tornando-se o jogador livre de maior valor de mercado no momento, segundo o site "Transfermarkt", com um valor de 18 milhões de euros.

A situação de Sancho como jogador sem clube pode não durar muito tempo, diante da possibilidade de sua transferência para o Brasil, onde seu nome é associado ao Palmeiras.

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Os clubes vão se mexer para contratar esses jogadores?

O austríaco David Alaba, de 34 anos, procura um novo clube após sua saída do Real Madrid, situação que se repete com seu ex-companheiro Dani Carvajal, um dos ídolos do clube merengue.

Já o argelino Riyad Mahrez também está perto de viver uma nova experiência, com a possibilidade de se juntar a outro clube saudita, o Al-Shabab.

A lista de jogadores em destaque disponíveis também inclui uma série de ex-estrelas da Premier League inglesa, encabeçados pelo ponta inglês Raheem Sterling e pelo marfinense Wilfried Zaha, além dos meio-campistas Philippe Coutinho e Georginio Wijnaldum.

Entre os defensores disponíveis, destaca-se o português Diogo Leite, de 26 anos, cujo valor de mercado é de 12 milhões de euros, segundo o "Transfermarkt".

O nome do jogador havia sido associado ao Paris Saint-Germain durante o verão de 2025, e também foi oferecido ao Olympique de Marselha nas últimas semanas, mas ele ainda continua sem clube até o momento.

A lista de jogadores livres também inclui uma série de nomes conhecidos no cenário europeu, como o meio-campista Yves Bissouma, o ex-lateral-esquerdo do Borussia Dortmund e do Bayern de Munique Raphaël Guerreiro, e o versátil Oleksandr Zinchenko, que atualmente se recupera de uma cirurgia nos ligamentos do joelho à qual foi submetido em fevereiro.

O argentino Mauro Icardi, ex-atacante do Paris Saint-Germain, também aparece na lista de jogadores que não têm vínculo com nenhum clube, ao lado do francês Anthony Martial, que ficou disponível após uma experiência malsucedida no México.

A escalação dos principais jogadores disponíveis de graça

Goleiro: Neto.

Defesa: Dani Carvajal – Diogo Leite – David Alaba – Oleksandr Zinchenko.

Meio-campo: Paul Pogba – Yves Bissouma – Riyad Mahrez – Jadon Sancho.

Ataque: Karim Benzema – Mauro Icardi.

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