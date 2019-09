Benzema empata em gols com Messi em 2019, mas ainda perde para Mbappé e Lewandowski

Sem marcar em apenas um jogo com o Real nesta temporada, Benzema é o “homem gol” do time espanhol com os mesmos números de Messi no Barça em 2019

Karim Benzema continua a ser o jogador mais importante do em 2019 em termos de liderança. O francês chegou ao 20º gol após balançar as redes na vitória dos blancos por 1 a 0 diante do Sevilla. Com a marca, o atacante empatou com os mesmos número nesta temporada de Lionel Messi, do , e Sergio Aguero, do .

Apesar da quantidade de gols acima da média, Benzema fica atrás apenas de Robert Lewandowski e Kylian Mbappé, artilheiros do de Munique e , respectivamente.

Mbappé não participou do começo da temporada com o devido uma lesão que o tirou dos gramados por um mês aproximadamente. Enquanto isso, o polonês já marcou nove gols em cinco jogos da com o Bayern.