Benzema é mais artilheiro do que CR7 após “separação” no Real Madrid

O atacante francês superou Puskas em número de gols em La Liga; equipe de Zidane goleou Eibar por 4 a 0

Cristiano Ronaldo deixou o , em 2018, como maior artilheiro na história do clube (450 gols em 438 jogos). Karim Benzema, companheiro do português em inúmeras conquistas, foi o seu principal garçom: serviu o luso com 42 assistências.

Mas desde a saída de CR7 para a , é o atacante francês quem comanda a artilharia madridista. E Benzema vai desempenhando muito bem o seu papel: marca gols e vai quebrando recordes.

Se na última semana o camisa 9 superou Alfredo Di Stefano, maior ídolo na história madridista, em número de gols marcados pelo clube na Liga dos Campeões, neste sábado (09) Karim superou outra lenda do Real: os dois gols marcados na vitória por 4 a 0 sobre o e superou Ferenc Puskas em número de gols marcados em .

Com dobradinha de Benzema e gols de Ramos e Valverde, Real Madrid vence no Ipurua por 4 a 0.

O húngaro, considerado um dos maiores jogadores da história, anotou 156 gols no Campeonato Espanhol. Benzema chegou a 157 e agora tem pela frente Hugo Sánchez (164), Santillana (186), Raúl (228) e Cristiano Ronaldo (311).

Benzema não quis para si o rótulo de protagonista do Real Madrid pós-Cristiano. Era um papel atribuído inicialmente a Gareth Bale e Modric. Entretanto, nem um nem outro conseguiram estar à altura. Pouco a pouco, e em meio a sequências ruins de resultados, Benzema era o único ponto de constância.

Desde que CR7 chegou à Juventus, Cristiano Ronaldo fez 34 gols e deu 12 assistências em 56 jogos pela equipe italiana. Benzema disputou, desde então 68 duelos e acumulou 41 gols e 13 assistências.

Isso não quer dizer que Benzema seja melhor que CR7 ou que o Real Madrid não sinta a ausência do camisa 7. Mas ajuda a mostrar a importância gigante que o francês tem para o time treinado por Zidane, que agora parece, enfim, estar engrenando.