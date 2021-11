Benzema é condenado em caso de vídeo íntimo de Valbuena; ele vai ser preso?

Já existe um desfecho para o polêmico caso Valbuena, chamado "escândalo de fita de sexo". O atacante francês Karim Benzema, do Real Madrid, foi considerado culpado como cúmplice por tentativa de chantagem ao ex-colega de seleção, Mathieu Valbuena, por um vídeo contendo conteúdo sexual.

O atacante foi condenado a um ano de prisão, mas com uma suspensão condicional da pena. Isto é, o jogador não precisa cumprir a pena, a não ser que reincida o mesmo crime. Além disso, o francês foi condenado a pagar 75 mil euros da multa (cerca de R$ 470 mil). A defesa do jogador deve recorrer da decisão do Tribunal de Versalhes.

O juiz do caso entende que a conversa que Benzema teve com Valbuena, na qual o atacante tentou convencê-lo de entrar em contato com os chantagistas, constitui uma "intervenção deliberada".

Os advogados do jogador afirmam, ainda assim, que o atacante só teria dado um conselho e teria a intenção de ajudar Valbuena. No entanto, o testemunho do meia, no tribunal, indicou uma má intenção de Benzema. A promotoria do caso havia indicado 10 meses de prisão, a pena mais baixa possível na França, porém, o jogador recebeu a pena de um ano, e claro, que só cumprirá se for reincidente.

Benzema, que negou qualquer envolvimento no caso, não estava presente no tribunal. Isto porque, o atacante deve estar em campo com o Real Madrid contra o Sheriff Tiraspol, na Moldávia, nesta quinta-feira (24).

O caso teve início ainda em 2015. Na época, Valbuena pediu que Axel Angot carregasse arquivos do seu celular para um novo dispositivo. Porém, Angot encontrou imagens com conteúdo sexual no celular e, por isso, ele e Mustapha Zouaoui, outro réu no caso, teriam o ameaçado em tornar o conteúdo público.

Após isso, Benzema foi ao quarto de Valbuena, no centro de treinamento da seleção da França, e disse ao meia que iria apresentar "alguém de confiança", para ajudá-lo em uma possível divulgação do vídeo. Valbuena relatou a sensação de ter sido chantageado por Benzema, que havia recomendado um amigo de infância, Karim Zenati, para ajudá-lo. Zenati teria ligação com os chantagistas que pressionaram Valbuena.

O atacante estava de fora da seleção francesa desde 2015, mas retornou ao time ainda para a disputa da Eurocopa neste ano. Ainda no início do mês, o presidente da Federação Francesa de Futebol, Noel Le Graet, disse que o jogador não seria excluído da equipe caso fosse condenado.

“O treinador será sempre responsável por sua seleção, e Benzema não será excluído por causa de uma eventual sanção judicial”, disse Le Graet ao jornal Le Parisien.