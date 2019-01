Benzema descarta cirurgia e pode atuar no fim de semana contra o Sevilla

Centroavante francês quebrou o dedo mínimo da mão na partida contra Real Betis e havia a possibilidade de o jogador operar

O Real Madrid teve uma notícia que trouxe alívio a Santiago Solari: após quebrar o dedo mínimo da mão na partida do último domingo (13) contra o Betis, os merengues descartaram a necessidade de cirurgia do camisa 9.

Atravessando uma fase difícil, o Real Madrid já não pode contar com Mariano, o reserva de Benzema, devido a uma lesão.

Tanto Benzema, quanto Santiago Solari querem que o atacante atue já no final de semana, na partida contra o Sevilla, no Santiago Bernabéu, por La Liga. Escolha dos editores Reencontro mais que especial: o elo entre Fábregas e Henry que pode ajudar o Monaco

Copa América 2019: quando é, qual o preço dos ingressos, seleções participantes e quais estádios irão sediar o torneio?

Crise técnica e de confiança: Coutinho vive o seu pior momento no Barcelona

A Goal Espanha informa que o francês sente um alívio considerável no local da fratura quando comparado com o quadro há 48 horas. Por isso, ele deve tentar começar o duelo contra o time de Andaluzia. A condição, além obviamente da melhora no quadro, é que haja uma imobilização suficientemente boa no dedo e que ela se encaixe dentro dos padrões exigidos pela liga espanhola.

(Foto: Getty Images)

A equipe deve esperar pelo menos até sexta-feira (18) para ter certeza sobre a evolução do quadro do camisa 9 para definir se estará apto ou não para atuar no sábado. A sensação no clube é de otimismo pela melhora já apresentada até aqui.