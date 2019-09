Benzema bate recorde de Henry e se torna francês com mais jogos da Liga dos Campeões

Ao entrar em campo pelo Real Madrid diante do PSG, o atacante se transformou no jogador de seu país com mais aparições na Champions

Ao ser anunciado como titular do contra o , nesta quarta-feira (18), na primeira rodada da Liga dos Campeões, Karim Benzema ultrapassou o conterrâneo Thierry Henry e se tornou o francês com mais participações na , com 113.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

Mais artigos abaixo

113 - Karim Benzema will play his 113th game in the UEFA Champions League, a record for a French player in the competition. Throne. #PSGRMA pic.twitter.com/tRtwXJ9VW0 — OptaJean (@OptaJean) September 18, 2019

Nessas 113 partidas, o atacante marcou 60 gols, sendo 48 pelos Blancos e 12 pelo . Um de seus gols mais importantes foi na edição 2017-18 do torneio, quando o Real Madrid venceu o por 3 a 1. Sua melhor campanha foi em 2011-12, em que balançou as redes sete vezes. Naquela temporada, o clube madrilenho parou nas semifinais, diante do de Munique.

No entanto, Benzema, mesmo valorizado no clube de Madrid, ainda está muito distante do recorde geral da competição, detido pelo ex-companheiro de time Iker Casillas, com 177 jogos. Um grande nome que pode quebrar essa marca do goleiro espanhol é Cristiano Ronaldo, hoje com 163 jogos. Numa eventual campanha de título da Juve este ano, se atuar em todas as partidas, o português pode ficar a apenas duas atuações de bater o recorde.

Benzema também já passou Henry em outras duas marcas importantes. O ex-jogador do possui apenas 50 gols na Champions, menos que os 60 do atacante madrilenho. Além disso, Benzema conquistou quatro títulos da competição, três a mais que o craque hoje aposentado.