Benzema, artilheiro, garçom e líder do Real Madrid, já é favorito à Bola de Ouro?

O atacante francês já participou de 15 gols em apenas sete jogos da La Liga nesta temporada, e continua a melhorar com a idade

Quando a vida te der limões, faça uma limonada. Ou, se você for Carlo Ancelotti, quando perder seus dois melhores zagueiros na janela de transferências, transforme seu ataque no mais afiado da Espanha.

Esse tem sido o plano do Real Madrid no início da temporada depois que Raphael Varane se mudou para o Manchester United e o capitão Sergio Ramos foi parao Paris Saint-Germain.

A abordagem de Ancelotti, embora surpreendente depois de um período de dourado no Everton, está baseada em torno de Karim Benzema, que está provando ser o melhor jogador que resta no Campeonato Espanhol depois que Lionel Messi deixou o Barcelona.

O atacante francês está curtindo um grande momento em sua carreira, melhorando com a idade, e é um potente artilheiro para a equipe de Ancelotti. O finalizador, o criador, a força de Los Blancos.

Dado que o Real tem o melhor jogador do campeonato, faz sentido jogar de uma forma em que ele seja valorizado. E Benzema começou de forma excepcional, com oito gols e sete assistências em seus seis primeiros jogos, antes do frustrante empate sem gols com o Villarreal no sábado (25).

Apesar desse resultado, o Real é o líder e time com mais gols no Campeonato Espanhol, com 21 tentos em sete partidas. As equipes mais próximas têm pouco mais da metade - Rayo Vallecano e Valencia marcaram 12 gols cada até o momento. Além disso, os Blancos têm mais do que o dobro de bolas na rede do que o rival e atual campeão Atlético de Madrid.

Agora, Benzema é o coração da equipe e usa a braçadeira de capitão. A ex-estrela do Lyon é o líder de fato, com o capitão Marcelo normalmente no banco ou nas arquibancadas. E os apelos para que o atacante esteja na disputa para ganhar a Bola de Ouro também estão crescendo cada vez mais.

"Pelo que ele está fazendo e pelo que ele fez, tem que estar na lista de possíveis vencedores", disse Ancelotti. "Dizendo isso, Karim tem tempo para ganhá-la. De alguma forma eu duvido que esta seja sua última temporada. Ele é como um bom vinho; quanto mais velho, melhor ele é".

Diplomaticamente, Benzema também melhorou, como evidenciado por sua convocação para a França na Euro 2020.

Em outubro do ano passado, ele foi pego dizendo a Ferland Mendy para não passar a bola para Vinicius Junior, por causa do desperdício do jovem atacante. Agora, Benzema formou uma conexão impressionante com o atacante brasileiro, e a dupla trocou assistências para os dois gols do Real contra o Valencia.

O segundo gol que ele fez contra o Real Mallorca, em uma goleada por 6 a 1, também destacou sua despreocupação. Uma improvisada peça de controle com suas costas antes de um final gelado. E se os céticos dizem que ele não pretendia converter o passe de David Alaba assim, então eles devem reconhecer os reflexos impressionantes para se ajustar a uma bola que ele não podia ver.

Foi seu 200º gol em La Liga, tornando-se o 10º maior artilheiro da história do campeonato. Benzema está a apenas 28 gols de alcançar os cinco primeiros, superando as lendas madrilenas Raul e Alfredo di Stefano no processo.

O jogo de Benzema também ajuda a elevar o nível daqueles ao seu redor, porque ele é criativo, em vez de ser excessivamente egoísta como muitos atacantes tendem a ser. Depois de vários anos servindo Cristiano Ronaldo, é uma característica que o francês não esqueceu.

Ancelotti se inclinou para isso ao dar a Marco Asensio um papel de meio-campo, sabendo que Benzema vai recuar se necessário. O espanhol agradeceu a chance com um hat-trick contra o Mallorca. Entretanto, utilizando o mesmo sistema contra o Villarreal no final de semana, a equipe mostrou fraqueza no meio do campo, com o time da Unai Emery dominando no primeiro tempo.

O treinador mudou sua configuração, colocando Eduardo Camavinga e deslocando Asensio para a ala direita, no lugar de Rodrygo. Quando o Real puder jogar com quatro atacantes, eles vão, mas o treinador pode ser mais pragmático em jogos mais difíceis.

Contra o Sheriff na Liga dos Campeões, no entanto, o Real vai procurar ser mais ofensivo novamente e conseguir uma vitória na competição europeia.

O maior campeão, com 13 títulos da Champions, conseguiu uma excelente vitória fora de casa por 1 a 0 contra a Inter de Milão na primeira rodada, e pode assumir a liderança do Grupo D se derrotar o Sheriff, que ganhou três pontos contra o Shakhtar Donetsk em sua primeira partida.

É o tipo de jogo em que Ronaldo costumava entrar com fome de gols. O português é o maior goleador de todos os tempos do clube e também quem marcou mais gols na Liga dos Campeões do que qualquer outro jogador da história. A última vez que eles venceram a competição foi enquanto Ronaldo estava no clube, em 2018. Agora, é a vez de Benzema ser o rei.

"O Benzema tem que marcar 50 gols, não 30", disse Ancelotti. E se o Real continuar jogando o futebol que eles têm jogado até agora nesta temporada, e se o francês mantiver seu nível, não seria uma surpresa receber a Bola de Ouro.