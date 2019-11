Benzema, aos 31, está no seu auge. E desbanca até Messi

Atacante é o melhor jogador do Real Madrid na temporada

Seus números são incontestáveis. Karim Benzema, que foi o melhor jogador do no ano passado, continua puxando o carro do time Merengue. Contra a , ele marcou um grande gol de peito, e seus recordes são marcantes. O francês nunca havia marcado mais gols na Liga do que nestas 14 rodadas, nas quais balaçou as redes 10 vezes, superando os 8 que fez em 2014-15 e 2015-16. Ele está voando.

De fato, o bom momento do atacante do Madrid é indiscutível. De acordo com a rádio Cadena COPE, há uma evidência que prova isso: Benzema é o jogador que mais participou de diferentes gols até agora no campeonato. Inclusive à frente de Messi. Os dados são tremendos: 14 participações nos gols (10 bolas na rede e 4 assistências), superando o craque do barcelona, que vem logo atrás, com 13 intervenções (8 gols e 5 assistências).



Mas há muito mais. Benzema, com o gol deste sábado, tornou-se o segundo melhor artilheiro da La Liha, atrás de Messi (425) e empatado com Aduriz (158). Além disso, já distribuiu 70 assistências desde que vestiu a camisa do Real Madrid pela primeira vez.

E só Messi (29) e Lewandowski (28) marcaram mais gols do que o atacante nas cinco principais ligas da Europa em 2019, enquanto o francês possui 25, assim como Mbappe.