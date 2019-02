Benzema alcança nível de CR7 e deixa Suárez e Griezmann para trás

Francês já soma 17 gols, o mesmo que Cristiano Ronaldo na Juventus. Acima de Icardi, Inmobile e Gabriel Jesus

Com mais dois gols marcados na vitória por 3 a 1 sobre o Girona na última quinta-feira (31), pelas quartas de final da Copa do Rei, Benzema deu provas mais uma vez de que está vivendo o seu melhor momento na última década. O reflexo perfeito disso foi o gesto do francês ao comemorar o seu segundo tento no duelo, de braços abertos, como se não pudesse evitar que tudo que passa por ele se converte em gol. Já são 17 bolas na rede nesta temporada.

São cinco gols a mais do que marcou na última temporada inteira (12). Mas o fato se torna ainda mais relevante se comparado aos goleadores de outros clubes do futebol europeu. O ex-companheiro Cristiano Ronaldo, hoj na Juventus, por exemplo, tem o mesmo número de tentos que Benzema. Ambos somam uma bola na rede a mais que Luis Suárez e Antoine Griezmann, do Barcelona e Atlético de Madrid, respectivamente (16).

Além disso, e apesar de Benzema nunca ter se caracterizado por ser um grande goleador, esta temporada está desencadeando em todas as listas de artilheiro. Assim, no cálculo geral do curso atual, não apenas Luis Suárez ou Griezmann estão abaixo da marca do francês. Alguns outros jogadores do Velho Continente também ficam para trás: Inmobile, Icardi, Gabriel Jesus (15), Hazard, Dembele, Werner (13), Lacazette (11), e assim por diante.