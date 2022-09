Bento, goleiro do Athletico, revela o que herdou de Weverton e Santos

No Furacão desde os 10 anos, goleiro é mais uma realidade da fábrica de goleiros do Caju

O Athletico comemora a boa fase na formação de goleiros. Não à toa seu centro de treinamento leva o nome de um goleiro, Alfredo Gottardi, ou simplesmente Caju, lendário goleiro do Furacão por quase duas décadas nos anos 30 e 50.

O CT do Caju ajudou a produzir grandes goleiros nos últimos anos. Weverton, no Palmeiras, foi revelado no Corinthians e passou e rodou pelo País antes se firmar como um dos melhores da posição no Furacão. Já Santos, hoje no Flamengo, iniciou a carreira no rubro-negro de Curitiba, onde ficou por mais de uma década.

Agora a bola da vez no Athletico é Bento. Sua estreia com a camisa rubro-negra foi em um jogo gigante, Athletico 1 x 1 River Plate, oitavas de final da Libertadores 2020, na Arena da Baixada. O titular Santos estava com Covid-19, e aos 21 anos o jovem goleiro fez uma partida segura.

"Minha estreia foi em 2020, contra o River Plate. Me preparei muito para aquele momento", disse o goleiro em entrevista ao programa Baita Amigos, do Band Sports.

Hoje, aos 23 anos, ele já se prepara para seu maior desafio: uma final de Libertadores. Athletico e Flamengo se enfrenta no dia 29 de outubro, com Bento e Santos de lados apostos, mas o jovem goleiro atleticano revela o que herdou do amigo e de Weverton, com quem também trabalhou no Furacão.

"Weverton é um líder dentro de campo. Ele fala muito com a zaga. Santos é um goleiro tranquilo dentro do jogo. Isso é importante e passa segurança ao time. Então eu tenho essas características, que aprendi muito com eles", diz Bento.

No clube desde os 10 anos de idade, o arqueiro reafirma que um dos sonhos do presidente do Athletico, Mario Celso Petraglia, é ganhar o Mundial.

"Desde os 10 anos, quando cheguei, a gente vive o clube, respira o clube, e sabemos da ambição que o Athletico tem. Nós sonhamos isso desde pequeno com o clube. Eles fazem os jogadores acreditarem nisso desde a base. É um objetivo do presidente e estamos pertos, sabemos que é difícil, mas estamos perto", disse o goleiro ao Baita Amigos.

Bento tomou o terceiro cartão amarelo no jogo do último final de semana contra o Avaí e cumpre suspensão automática. Com isso, ele não enfrenta o Cuiabá pelo Campeonato Brasileiro. O jogo será domingo, às 19 horas, na Arena da Baixada. Anderson, outra cria da base do Athletico, será o substituto.