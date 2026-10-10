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Siep Engelen
Traduzido por

Bentancur é expulso após ação alucinada; Tottenham Hotspur, com um a menos, luta e busca boa reação contra o Manchester United

Match report
Manchester United x Tottenham
Manchester United
Tottenham
Premier League
R. Bentancur

O Manchester United não conseguiu vencer o Tottenham Hotspur na noite de sábado. A equipe de Michael Carrick parecia caminhar para a segunda vitória na liga na temporada graças a um gol de Bryan Mbeumo, mas um tento tardio de Dominic Solanke jogou um balde de água fria: 1 a 1. Naquele momento, o Tottenham já atuava com dez jogadores, depois que Rodrigo Bentancur recebeu cartão vermelho por uma cabeçada em Luke Shaw.

O início foi extremamente travado para o time da casa, que teve enorme dificuldade com a pressão alta do Tottenham. Disso também surgiram boas chances: Dominic Solanke (defesa de Senne Lammens) e Mohammed Kudus (por muito pouco para fora) não conseguiram aproveitá-las. 

O começo ruim rendeu fortes vaias ao Manchester United por parte dos torcedores em Old Trafford, que assim manifestaram sua insatisfação. O efeito foi quase nulo, porque o time da casa praticamente não passou de uma finalização de Amad Diallo antes do intervalo. Enquanto isso, Conor Gallagher voltou a testar os reflexos de Lammens. 

Depois do intervalo, o jogo virou uma batalha dura. Youri Tielemans mandou a bola para as redes aos 56 minutos, mas a bola já havia saído totalmente de jogo antes disso, e por isso o gol não valeu. Aos 73 minutos, o gol de abertura enfim saiu. 

Matheus Cunha entrou na área e fez o trabalho de preparação para Mbeumo, que bateu rasteiro para o fundo do gol: 1 a 0. Foi o terceiro gol do atacante na temporada. 

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Assim, o Tottenham se viu de repente obrigado a correr atrás do resultado, mas teve de fazer isso com um homem a menos. Rodrigo Bentancur deu um carrinho voador, para a fúria de Luke Shaw, que empurrou o adversário no gramado de forma frustrada. Bentancur reagiu então dando uma cabeçada em Shaw. O árbitro Stuart Attwell não teve outra opção a não ser mostrar cartão vermelho ao uruguaio. 

Nos minutos finais, o Tottenham fez de tudo para ainda arrancar um resultado, e conseguiu. Um cruzamento foi cabeceado por Solanke de forma brilhante para dentro do gol: 1 a 1. Assim, os Spurs somam um ponto e deixam a última colocação da Premier League. O Manchester United é o 12º colocado.

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