Benfica x Tondela: onde assistir ao vivo, horário, escalação e as últimas notícias

Campeonato Português foi retomado na última quarta-feira (02); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Após a paralisação do futebol devido à pandemia do coronavírus, o futebol português está de volta! Nesta quinta-feira (4), o recebe o Tondela às 15h15 (de Brasília), no estádio do Dragão, pela 25ª rodada da . A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Espn Brasil, na TV fechada. Na Goal , você também acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando AQUI !

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Benfica x Tondela DATA Quinta-feira, 4 de junho de 2020 LOCAL Estadio do Dragão - Lisboa, HORÁRIO 15h15 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



A partida terá transmissão ao vivo no canal Espn , na TV fechada. Aqui, na Goal , Jaquité,também acompanha o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Antes da paralisação do campeonato, o Benfica estava há três jogos sem saber o que é perder (uma vitória e dois empates) e entra em campo visando aumentar a invencibilidade e retomar a ponta da classificação.

Se por um lado o Benfica não poderá contar com David Tavares, que testou positivo para o coronavírus e está isolado, por outro o técnico Bruno Lage poderá contar com Gabriel e André Almeida, que se recuperaram de lesão.

Já o Tondela aparece na 14ª posição com 25 pontos e entra em campo sem grandes preocupações.

O técnico Natxo Gonzalez deve optar por uma formação 4-3-3 para tentar segurar o Benfica, o que significa que Pepelu, João Pedro e Jaquité devem começar no meio-campo.

Provável escalação do Benfica: Vlachodimos; Almeida, Ferro, Dias, Grimaldo; Pizzi, Pires, Weigl, Rafa; Vinicius, Taarabt. Técnico: Bruno Lage.

Provável escalação do Tondela: Ramos; Petkovic, Sampaio, Tavares, Ferreira; Pepelu, Pedro, Jaquité; Murillo, Ronan, Xavier. Técnico: Natxo Gonzalez.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BENFICA

JOGO CAMPEONATO DATA Benfica 1 x 1 Moreirense Campeonato Português 2 de março de 2020 V. Setúbal 1 x 1 Benfica Campeonato Português 7 de março de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Portimonense x Benfica Campeonato Português 10 de junho de 2020 15h15 (de Brasília) Rio Ave x Benfica Campeonato Português 17 de junho de 2020 17h15 (de Brasília)

TONDELA

JOGO CAMPEONATO DATA SC 2 x 0 Tondela Campeonato Português 1 de março de 2020 Tondela 1 x 1 Boavista Campeonato Português 7 de março de 2020

Próximas partidas