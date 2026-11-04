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Benfica x Lech Poznan: horário do jogo

Liga Europa - Rodada 4 5 de nov. de 2026 - 15:00 Estadio da Luz

Benfica x Lech Poznan hoje ao vivo: onde assistir na TV e por streaming?

Assuntos da semana: o que aconteceu com Benfica e Lech Poznan?

O Benfica chega para esta partida com cinco vitórias nos últimos cinco jogos oficiais. O resultado mais recente foi um triunfo por 1 a 0 sobre o Alverca na Liga Portugal. Antes, o Benfica venceu o Celtic Glasgow por 4 a 1 e o Omonia Nicósia por 4 a 1 fora de casa. Ao todo, a equipe marcou 12 gols nesses cinco jogos.

O Lech Poznan somou três vitórias, uma derrota e um empate nos últimos cinco jogos oficiais. Na partida mais recente, o clube venceu o Wisla Cracóvia por 3 a 1. Na Europa League, o Lech Poznan não passou de um empate por 1 a 1 com o Sunderland e, na Copa da Polônia, perdeu por 1 a 0 para o Siarka Tarnobrzeg.

Benfica x Lech Poznan: escalações

Benfica x Lech Poznan: momento das equipes

Benfica x Lech Poznan: retrospecto dos confrontos diretos

Benfica x Lech Poznan: as classificações