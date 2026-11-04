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Benfica x Lech Poznan ao vivo hoje: quem transmite o jogo na TV e pela internet?

Benfica x Lech Poznań
Benfica
Lech Poznań
Liga Europa

Na Liga Europa, o Benfica enfrenta o Lech Poznan. Mas quem transmite a partida ao vivo hoje na TV e pela internet?

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Benfica x Lech Poznan: horário do jogo

crest
Liga Europa - Rodada 4
Estadio da Luz

O jogo entre Benfica e Lech Poznan começa em 5 de novembro de 2026, às 21h.

Benfica x Lech Poznan ao vivo hoje: onde assistir na TV e no streaming?

Destaques da semana: como chegam Benfica e Lech Poznan?

O Benfica chega a esta partida com cinco vitórias nos últimos cinco jogos oficiais. O resultado mais recente foi um triunfo por 1 a 0 sobre o Alverca na Liga Portugal. Antes disso, o Benfica venceu o Celtic de Glasgow por 4 a 1 e o Omonia Nicósia por 4 a 1 fora de casa. Ao todo, a equipe marcou 12 gols nesses cinco jogos.

O Lech Poznan somou três vitórias, uma derrota e um empate nos últimos cinco jogos oficiais. Na partida mais recente, o clube venceu o Wisla Cracóvia por 3 a 1. Na Liga Europa, o Lech Poznan não passou de um empate por 1 a 1 com o Sunderland e, na Copa da Polônia, perdeu por 1 a 0 para o Siarka Tarnobrzeg.

BEN

BEN - Sequência

CEL
V4-1
OMO
V1-4
SC
V1-2
GV
V4-1
ALV
V1-0
Gol marcado (sofrido)
15/4
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
LCH

LCH - Sequência

KKI
V6-1
SUN
E1-1
LEG
V1-2
SIA
D1-0
WIS
V3-1
Gol marcado (sofrido)
12/5
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

Benfica x Lech Poznan: escalações

Prováveis escalações de Benfica x Lech Poznań

Técnico

  • Marco Silva

Benfica x Lech Poznan: momento das equipes

BEN

BEN - Sequência

CEL
V4-1
OMO
V1-4
SC
V1-2
GV
V4-1
ALV
V1-0
Gol marcado (sofrido)
15/4
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
LCH

LCH - Sequência

KKI
V6-1
SUN
E1-1
LEG
V1-2
SIA
D1-0
WIS
V3-1
Gol marcado (sofrido)
12/5
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

Benfica x Lech Poznan: histórico de confrontos diretos

Confrontos

BenficaEmpateLech Poznań
2
0
0
Liga Europa
Benfica badge
Benfica
BEN
4
Lech Poznań badge
Lech Poznań
LCH
0
FJ
Liga Europa
Lech Poznań badge
Lech Poznań
LCH
2
Benfica badge
Benfica
BEN
4
FJ
8Gols marcados2
Jogos sobre 2.5 gols2/2
Ambas as equipes marcaram1/2

Benfica x Lech Poznan: as tabelas de classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
OlympiacosOlympiacosOLY
431041+310
E
V
V
V
2
BenficaBenficaBEN
3300102+89
V
V
V
3
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
330080+89
V
V
V
4
BournemouthBournemouthBOU
330081+79
V
V
V
5
FerencvárosFerencvárosFTC
330093+69
V
V
V
6
Union Saint-GilloiseUnion Saint-GilloiseGIL
321081+77
V
E
V
7
JuventusJuventusJUV
321093+67
E
V
V
8
BesiktasBesiktasBJK
321095+47
E
V
V
9
SunderlandSunderlandSUN
321042+27
E
V
V
10
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
320162+46
V
V
D
11
OmoniaOmoniaOMO
320154+16
D
V
V
12
RennesRennesREN
413043+16
E
E
V
E
13
LyonLyonOL
320156-16
D
V
V
14
Real SociedadReal SociedadRSO
311183+54
V
E
D
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
311185+34
E
D
V
16
Sparta PragueSparta PragueSPP
311153+24
D
E
V
17
Levski SofiaLevski SofiaLES
31113304
V
E
D
18
Dínamo de ZagrebDínamo de ZagrebDZG
311134-14
D
V
E
19
Sturm GrazSturm GrazSGR
311113-24
V
D
E
20
NEC NijmegenNEC NijmegenNEC
311158-34
V
E
D
21
SalzburgSalzburgSAL
311136-34
E
D
V
22
AnderlechtAnderlechtAND
310243+13
V
D
D
23
HoffenheimHoffenheimTSG
31025503
V
D
D
24
MilanMilanMIL
310245-13
D
V
D
25
Celta de VigoCelta de VigoCEL
310234-13
V
D
D
26
OFI CreteOFI CreteOFI
310234-13
D
D
V
27
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
310246-23
D
V
D
28
TorreenseTorreenseTOR
310247-33
D
D
V
29
NK CeljeNK CeljeCEL
301227-51
E
D
D
30
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
301216-51
D
D
E
31
LillestroemLillestroemLIL
301229-71
D
E
D
32
Lech PoznańLech PoznańLCH
301219-81
E
D
D
33
Viktoria PlzenViktoria PlzenVPL
300327-50
D
D
D
34
Olympique de MarseilleOlympique de MarseilleOM
300316-50
D
D
D
35
CelticCelticCEL
300339-60
D
D
D
36
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
3003211-90
D
D
D
Classificação às quartas de final

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