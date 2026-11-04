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Benfica x Lech Poznan: horário do jogo

Liga Europa - Rodada 4 5 de nov. de 2026 - 15:00 Estadio da Luz

O jogo entre Benfica e Lech Poznan começa em 5 de novembro de 2026, às 21h.

Benfica x Lech Poznan ao vivo hoje: onde assistir na TV e no streaming?

Destaques da semana: como chegam Benfica e Lech Poznan?

O Benfica chega a esta partida com cinco vitórias nos últimos cinco jogos oficiais. O resultado mais recente foi um triunfo por 1 a 0 sobre o Alverca na Liga Portugal. Antes disso, o Benfica venceu o Celtic de Glasgow por 4 a 1 e o Omonia Nicósia por 4 a 1 fora de casa. Ao todo, a equipe marcou 12 gols nesses cinco jogos.

O Lech Poznan somou três vitórias, uma derrota e um empate nos últimos cinco jogos oficiais. Na partida mais recente, o clube venceu o Wisla Cracóvia por 3 a 1. Na Liga Europa, o Lech Poznan não passou de um empate por 1 a 1 com o Sunderland e, na Copa da Polônia, perdeu por 1 a 0 para o Siarka Tarnobrzeg.

Benfica x Lech Poznan: escalações

Benfica x Lech Poznan: momento das equipes

Benfica x Lech Poznan: histórico de confrontos diretos

Benfica x Lech Poznan: as tabelas de classificação