No Estádio da Luz, em Lisboa, Benfica e Internazionale de Milão se enfrentam na tarde desta terça-feira (11 de abril), às 16h (horário de Brasília). O jogo é válido pela primeira partida das quartas de final da principal competição de clubes no continente europeu.

Embora exista um leve favoritismo ao time português, essa deve ser uma partida bastante equilibrada, visto que o jogo envolve duas potências de cada país: o Benfica, atual líder do Campeonato Português, e a Inter, quarta colocada na disputa italiana.

Benfica para marcar o primeiro gol – 0,66/1 com bet365

Mais de 2,5 gols na partida – 1,2/1 com bet365

Para Gonçalo Ramos marcar a qualquer momento – 1,87/1 com bet365

Benfica tem o segundo melhor ataque da Liga dos Campeões

O time comandado por Roger Schmidt está invicto na competição deste ano - uma façanha que compartilham apenas com os dois favoritos ao título: Manchester City e Bayern de Munique.

Essa invencibilidade se dá, certamente, devido ao ataque dos portugueses. Nesta edição da Liga dos Campeões. O Benfica possui o segundo melhor ataque, com 23 gols em oito jogos, média de 2,8 por partida. Apenas o Napoli, com 25, marcou mais gols do que o líder do campeonato português.

Vale mencionar ainda, que os Encarnados anotaram o primeiro gol em seus últimos 14 jogos em todas as competições. E indo mais além nesses números, nos últimos 17 jogos da equipe portuguesa, eles anotaram pelo menos um gol na partida.

Dois dos sete artilheiros da Champions são do Benfica

Dos sete maiores artilheiros da Champions League desta temporada, o Benfica possui dois jogadores na lista: João Mário (6) e Rafa Silva (5) são os grandes destaques do setor ofensivo da equipe de Roger Schmidt. O primeiro, ao lado de Gonçalo Ramos, é também o artilheiro do Campeonato Português com 17 gols.

Juntos, Ramos e Mário marcaram 34 gols para o Benfica no Campeonato de Portugal, número esse, que ultrapassa a quantidade de gols que a Inter de Milão sofreu em todo Campeonato Italiano até aqui. Os comandados de Inzaghi sofreram 33 gols em 29 partidas na Serie A da Itália, ou seja, mais de um gol por partida.

Com isso, apesar da habilidade de Inzaghi em propor um time defensivo, o Benfica tem se mostrado muito potente, e seu ataque ameaçador pode dominar em alguns setores do campo este time da Inter que sofreu gols em seis dos últimos oito jogos que disputou.

Gonçalo Ramos tem sido decisivo para os portugueses

Aos 21 anos, o jovem Gonçalo Ramos é o grande destaque do elenco do Benfica. Em 38 partidas disputadas na temporada, o centroavante conseguiu marcar 25 gols e contribuiu com 11 assistências.

Assim, mesmo com a saída de Enzo Fernández na janela de transferências de janeiro, o Benfica ainda possui muita qualidade além de seu trio de artilheiros (Ramos, João Mário e Rafa Silva). O brasileiro David Neres, por exemplo, vem contribuindo de forma decisiva com 12 gols e 12 assistências. Podendo, inclusive, colaborar com passes chave para Ramos marcar gols nesta partida diante da Inter.

Com uma média de 0,65 gol por jogo neste ano, o que significa que a joia portuguesa deixa o dele pelo menos uma vez a cada dois jogos, é muito racional imaginar que Gonçalo Ramos possa ajudar o Benfica a conquistar mais uma vitória nesta temporada.

*as odds estão sujeitas à mudanças, confira o site da bet365 para mais informações