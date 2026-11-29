Como assistir a Benfica x Famalicão com uma VPN

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. Escolha um fornecedor confiável de serviços de VP e baixe o aplicativo em seu dispositivo (computador, celular ou tablet). Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor VPN no país onde a partida será transmitida oficialmente.

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. Ative a VPN e conecte-se ao servidor escolhido para alterar sua localização digital (endereço IP). Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão.

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Prévia da partida

Campeonato Português - Rodada 12 30 de nov. de 2026 - 15:15 Estadio da Luz

O Benfica recebe o Famalicão no Estádio da Luz, em Lisboa, pela Liga Portugal.

O time de Marco Silva ocupa a segunda posição na tabela e busca reagir após uma goleada sofrida em competição europeia. A equipe perdeu por 4 a 0 para o Viktoria Plzen, pela Liga Europa, em 26 de novembro.

O resultado encerrou uma sequência de quatro vitórias consecutivas do Benfica em todas as competições. Nesse período, o time venceu o Torreense por 3 a 1 na Taça de Portugal e o Estrela da Amadora por 3 a 2 no campeonato.

O Famalicão chega a Lisboa na 11ª posição, sob o comando de Ricardo Silva. A equipe tem apresentado resultados irregulares recentemente: venceu o Rio Ave fora de casa por 4 a 0, mas depois perdeu para o Braga em casa por 3 a 0.

O time se recuperou com uma vitória por 1 a 0 sobre o Arouca em 6 de novembro e mostrou resistência no empate por 2 a 2 com o Braga pela Copa da Liga.

Os times empataram por 2 a 2 no último encontro pela Liga Portugal, em maio. O Famalicão acredita que pode voltar a fazer uma boa apresentação no Estádio da Luz.

Veja tudo o que você precisa saber para acompanhar a partida.

As informações oficiais sobre a transmissão de Benfica x Famalicão ainda não estão disponíveis. Os detalhes sobre o canal de TV e a transmissão ao vivo serão acrescentados assim que forem confirmados.

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