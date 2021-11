Benfica tem interesse em Arana, e Atlético-MG promete fazer jogo duro para vender lateral

O Benfica, de Portugal, monitora a situação de Guilherme Arana, lateral esquerdo do Atlético-MG. Os portugueses gostam do atleta, que tem contrato na Cidade do Galo até dezembro de 2024. Porém, ainda não apresentaram uma proposta para levá-lo ao Estádio da Luz.

Há uma rede de observação no clube de olho na situação do atleta. O estafe do jogador, inclusive, sabe do interesse dos lusitanos em sua contratação. Ele é agenciado por Fernando Garcia, mas o empresário André Cury tem carta de exclusividade para uma negociação por ser o responsável por intermediar o negócio que culminou em sua chegada ao Galo, no início de 2020.

A pedida do Atlético, de acordo com o apurado pela Goal, se aproxima dos 15 milhões de euros (R$ 95,3 milhões na cotação atual). A diretoria do Galo, no entanto, não costuma falar sobre a situação na imprensa. Este é um comportamento padrão do departamento de futebol.

O lateral esquerdo tem multa rescisória de 30 milhões de euros (R$ 190,6 milhões na cotação atual) para o exterior. A cláusula para o futebol nacional exige pagamento de R$ 80 milhões e é calculada conforme o salário do atleta de 24 anos.

Guilherme Arana chegou ao Atlético por cinco milhões de euros (R$ 31,77 milhões na cotação atual). A sua contratação inicial foi por empréstimo de duas temporadas. O primeiro negócio foi avaliado em três milhões de euros. Depois de participar de 60% dos jogos do time no período, ele teve a compra efetivada por dois milhões de euros. O Galo detém 90% dos direitos econômicos do atleta.

O pagamento dos valores foi dividido em três parcelas anuais. O Galo pagou 1,5 milhão de euros no primeiro ano e teve que desembolsar mais 1,5 milhão de euros em 2021. O Galo pagará mais 2 milhões de euros no início de 2022.