Benfica sonha com Mourinho e garante que dinheiro não será problema

Special One fez história no rival Porto, onde conquistou uma Champions League

José Mourinho é o mais novo sonho do Benfica. Os Encarnados buscam um novo treinador desde a demissão de Rui Vitória, na sexta-feira passada, e o novo alvo da equipe, segundo o presidente do clube, Luís Filipe Vieira, é o Special One.

"Quem não gostaria de ter Mourinho? Se amanhã ele disser que sim, virá logo em seguida. Dinheiro não é um problema para o Benfica", disse o mandatário do clube português ao canal luso SIC.

Vieira, por outro lado, admite que ainda não conversou com Mourinho e o novo treinador só será divulgado na semana que vem. Enquanto isso, o interino Bruno Laje comandará a equipe.

Rui Vitória fez um bom trabalho em três temporadas no Benfica, conquistando duas vezes o Campeonato Português e a Supercopa de Portugal, além de ganhar uma vez a Copa de Portugal e a Copa da Liga. No entanto, o desempenho ruim nesta temporada pesou para a sua demissão.

Já Mourinho, curiosamente fez história no rival Porto. O Special One conquistou duas vezes o Campeonato Português, uma vez a Taça de Portugal, a Supercopa Portuguesa e a Copa da Uefa, além de uma inesquecível Champions League.