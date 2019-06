Benfica rejeita proposta que pode chegar a R$ 510 milhões do Real Madrid por João Félix

Atacante português de 19 anos é visto como uma das maiores promessas do futebol europeu

O português João Félix é um dos mais cobiçados alvos de gigantes espanhóis. De acordo com o jornal As, o recusou uma proposta de 80 milhões de euros (cerca de R$ 340 milhões) e mais 40 milhões em adicionais (aproximadamente R$ 170 milhões) do pelo jovem atacante português.

A publicação destaca que a equipe portuguesa espera uma proposta de 120 milhões de euros (cerca de R$ 510 milhões), fora os adicionais a serem combinados.

O jogador de apenas 19 anos fez sua temporada de estreia no time principal do Benfica. Somando todas as competições, o camisa 79 participou de 43 partidas, marcou 20 gols e deu 11 assistências.

Sua grande forma chamou a atenção de diversos clubes europeus. Além do Real Madrid, o , a , , e também monitoram a situação da promessa.

O Atlético de Madrid aparece como outro forte candidato, mas nesse caso seria para suprir a ausência de Antoine Griezmann, que já anunciou que vai deixar o clube colchonero, embora ainda não tenha revelado seu destino.