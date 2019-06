Benfica prepara proposta para Navas, dispensado pelo Real Madrid

O costarriquenho, que perdeu espaço após a chegada de Courtois, também apareceu no radar do Porto

Segundo informado pelo Record, de , o está se movimentando para contratar o goleiro Keylor Navas, que não seguirá no após cinco temporadas e três títulos de conquistados.

O costarriquenho de 32 anos foi considerado como segunda opção pela equipe de Lisboa, que esbarrou nos valores, que variam de € 25 milhões a € 30 mi, pedidos pelo para liberar Jasper Cillessen.

Nos próximos dias, o Benfica vai apresentar uma oferta ao Real Madrid. O clube espanhol contratou Thibaut Courtois junto ao , na última temporada, e não conta mais com o costarriquenho. O problema está em uma aparente bizarrice entre Navas e o clube merengue: apesar de não continuar no Bernabéu, pactuou uma renovação contratual até 2021. Desta forma, os lisboetas ou terão que fazer uma oferta ou contratá-lo por empréstimo com possibilidade de compra [procedimento que o Real tem feito rotineiramente].

Outra questão envolve o , seu arquirrival, que busca um novo goleiro para ocupar a vaga de Iker Casillas. Depois de ter sofrido um infarte, o arqueiro do Porto – que também é um ídolo histórico do Madrid – ainda não disse se vai seguir ou não atuando profissionalmente.