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Benfica, golpe surpresa: Echeverri perto de chegar do Manchester City. Ele também havia sido sondado por Milan e Fiorentina

Benfica

Benfica, perto de um grande reforço para o meio-campo ofensivo de Marco Silva: El Diablito Echeverri

Claudio Echeverri está pronto para recomeçar depois da última temporada dividida entre Bayer Leverkusen e Girona. O forte meia-atacante argentino havia sido sondado, no início da janela de transferências, por Milan e Fiorentina, mas agora está perto de desembarcar no Campeonato Português. Segundo apurou nossa redação, El Diablito está perto de assinar com o Benfica. Faltam os últimos detalhes entre o Benfica de Lisboa e o Manchester City para uma operação por empréstimo com opção de compra.

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