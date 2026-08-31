Benfica, golpe surpresa: Echeverri perto de chegar do Manchester City. Ele também havia sido sondado por Milan e Fiorentina

Claudio Echeverri está pronto para recomeçar depois da última temporada dividida entre Bayer Leverkusen e Girona. O forte meia-atacante argentino havia sido sondado, no início da janela de transferências, por Milan e Fiorentina, mas agora está perto de desembarcar no Campeonato Português. Segundo apurou nossa redação, El Diablito está perto de assinar com o Benfica. Faltam os últimos detalhes entre o Benfica de Lisboa e o Manchester City para uma operação por empréstimo com opção de compra.