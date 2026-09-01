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Benfica, contratação de Echeverri: acordo total com o Manchester City, a fórmula da operação

Milan

Benfica chega a acordo por Diablito Echeverri

Grande contratação do Benfica: depois de 48 horas de negociações intensas, o presidente Manuel Rui Costa chegou a um acordo total com o Manchester City por Claudio Echeverri. Foi decisiva a vontade do jogador, que sempre colocou o Benfica no topo da lista, apesar das sondagens de Betis de Sevilha, Sheffield United e River Plate.


O meia-atacante argentino está viajando agora para Lisboa para completar os exames médicos antes da assinatura. A operação foi fechada por empréstimo com opção de compra.

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