Grande contratação do Benfica: depois de 48 horas de negociações intensas, o presidente Manuel Rui Costa chegou a um acordo total com o Manchester City por Claudio Echeverri. Foi decisiva a vontade do jogador, que sempre colocou o Benfica no topo da lista, apesar das sondagens de Betis de Sevilha, Sheffield United e River Plate.





O meia-atacante argentino está viajando agora para Lisboa para completar os exames médicos antes da assinatura. A operação foi fechada por empréstimo com opção de compra.