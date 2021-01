Benevento x Milan: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Rossoneri entram em campo neste domingo (3), pela 15ª rodada da Serie A italiana; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Defendendo a ponta da italiana, o visita o Benevento neste domingo (3), no estádio Ciro Vigorito, a partir das 14h(de Brasília), pela 15ª rodada do campeonato. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta, e da plataforma EI Plus. Na Goal, você acompanha os lances em tempo real clicando aqui!

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Benevento x Milan DATA Domingo, 3 de janeiro de 2021 LOCAL Estádio Ciro Vigorito, Benevento - ITA HORÁRIO 14h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Rossoneri entram em campo defendendo a liderança (Foto: Getty Images)

A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta, e da plataforma EI Plus. Aqui, na Goal, você também segue o minuto a minuto em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

BENEVENTO

O Benevento entra em campo buscando somar pontos para subir na tabela, mas não terá os defensores Caldirola e Volta, lesionados.

Mais times

Provável escalação da Inter de Benevento: Montipo; Letizia, Tula, Glik, Barba; Schiattarella, Ionita, Improta; Insigne, Caprari; Lapadula.

MILAN

O Milan, por outro lado, defende a liderança do campeonato e segue sem Ibrahimovic, lesionado, assim como Castillejo, Gabbia, Bennacer e Saelemaekers..

Provável escalação da Milan: Donnarumma; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Krunic; Diaz, Calhanoglu, Rebic; Leao.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BENEVENTO

JOGO CAMPEONATO DATA 0 x 2 Benevento Serie A italiana 23 de dezembro de 2020 Benevento 2 x 0 Serie A italiana 20 de dezembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Benevento Serie A italiana 6 de janeiro de 2021 8h30 (de Brasília) Benevento x Serie A italiana 9 de janeiro de 2020 11h (de Brasília)

MILAN

JOGO CAMPEONATO DATA Milan 3 x 2 Serie A italiana 23 de dezembro de 2020 1 x 2 Milan Serie A italiana 20 de dezembro de 2020

Próximas partidas