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Gianluca Minchiotti
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Benatia e a história sobre Cristiano Ronaldo e as concentrações na Juventus. Allegri: o treinador responde: "Quem quiser ir para a concentração vai, quem não quiser não vai"

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Medhi Benatia, ex-zagueiro da seleção marroquina que, na Itália, vestiu as camisas de Udinese, Roma e Juventus, conta sua história em uma entrevista ao Canal+. Entre os episódios que relembra, um sobre a Juventus envolve Cristiano Ronaldo, Massimiliano Allegri e as concentrações antes dos jogos.

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Medhi Benatia, ex-zagueiro da seleção marroquina, conta uma história do período em que atuou na Juventus, uma lembrança que envolve Cristiano Ronaldo, Massimiliano Allegri e as concentrações antes dos jogos.

Sobre o período em que atuou na Juventus (de julho de 2016 a janeiro de 2019, com a conquista de 2 títulos do Campeonato Italiano, 2 Copas da Itália e 1 Supercopa), Benatia conta: "Em 2018, chega Cristiano Ronaldo, que não gosta muito das concentrações, não está acostumado. Ele me diz: 'Não tem como conversar um pouco com os italianos, com o treinador?'. Eu respondo: 'Sim, claro. Vamos tentar'. Então vou falar com Chiellini e digo: 'Gio, tem esse colega aqui que não gosta muito da concentração e de todo o resto'. Ele me pergunta: 'Por quê? Ele te disse isso?'. Eu respondo: 'Sim, ele veio falar comigo'. Então, Chiellini e eu vamos conversar com o treinador (na época, Allegri): 'Mister, há 3 ou 4 jogadores, principalmente os grandes jogadores, que prefeririam, se possível, não ficar concentrados (risos, nota da redação)'. O treinador responde: 'Quem quiser ficar concentrado, fica; quem não quiser, não fica'".

Depois, o jogador nascido em 1987 relembra sua transferência, em 2016, do Bayern de Munique (onde jogou de 2014 a 2016) para a Juventus: "Como eu já queria ir embora desde o primeiro ano, pedi para sair. Queria voltar para a Itália. Havia a Juventus, a Inter e outros clubes. Eu não me sentia bem na Alemanha. Depois de dois meses, disse à minha esposa: 'Olha, não sei se fiz a escolha certa vindo para cá. Para falar a verdade, eu não me sentia à vontade. A Itália é minha segunda casa'. Então volto e vou para a Juventus. Nesse momento, você percebe que a cultura de trabalho e também a disciplina são importantes".

Written byGianluca Minchiotti

calciomercato.com

Caporedattore di calciomercato.com dal 2010, laureato in Scienze politiche e iscritto all'Ordine dei giornalisti dal 2006. Pavese di origine e di residenza, pendolare verso Milano da oltre 20 anni. Ho imparato a leggere sfogliando i quotidiani che comprava mio padre, sportivi e non, e mi sono innamorato del calcio grazie alla Nazionale campione del Mondo nel 1982 e alla Juventus di Platini. Amo l'adrenalina della breaking news, la partita 'live' (ho iniziato a fare le dirette testuali con il Televideo Rai, fino a calciomercato.com) e i pezzi di approfondimento e opinione, in particolare sulla Juventus. 
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