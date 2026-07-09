Bem-vindo ao Gorillaz FC! Uma parceria histórica: a MUNDIAL se une à icônica banda para lançar camisas de futebol de edição limitada, tanto para jogos em casa quanto fora de casa

Murdoc, 2-D, Noodle e Russel Hobbs, Damon Albarn e Jamie Hewlett — de *Demon Days* a *Plastic Beach*, passando por *Humanz* e seu álbum mais recente, *The Mountain*, os Gorillaz continuaram a ultrapassar limites, quebrar barreiras entre gêneros e levar você a mundos sonoros que você nem sabia que existiam.

É essa filosofia de exploração e experimentação, de construção maximalista de mundos e de subverter expectativas que os torna uma banda tão importante para a MUNDIAL. Eles nos lembram por que amamos, bem, a música.

Gorillaz/MUNDIAL

Gorillaz/MUNDIAL

Em uma estreia mundial, o Gorillaz e a MUNDIAL se uniram para lançar camisas de futebol exclusivas — e, francamente, lindas — para jogos em casa e fora de casa, que já estão disponíveis no mercado. E elas não são apenas bonitas, mas também repletas de significado — habilmente criadas e trazidas à vida pelos desenhos de Jamie Hewlett. Como uma síntese visual de uma música do Gorillaz.

Os Gorillaz são, é claro, personagens maiores que a vida, então nada mais natural do que a MUNDIAL x Gorillaz terem criado o Gorillaz FC — um clube de futebol que celebra um caleidoscópio de pessoas que fazem as coisas de maneira diferente.

Gorillaz/MUNDIAL

Gorillaz/MUNDIAL

Pense nos desajustados e nos rebeldes, nos meio-campistas com um toque de balé e nos atacantes que fazem coisas que você jamais imaginaria. Pense em Eric Cantona ou Mario Balotelli, Edgar Davids ou Sam Kerr. São heróis cult e ícones, fãs e criativos que gostam de remodelar o mundo à sua imagem. É o time de futebol mais psicodélico de todos os tempos.

Ainda há muito mais por vir, mas, por enquanto, reserve um momento para apreciar a beleza dessas camisas verdes e rosa repletas de referências ao vasto universo do Gorillaz: estampas sublimadas, patches com imagens que saltam aos olhos, uma gola grande o suficiente para morder e, claro, aquele logotipo icônico como patrocinador.

Gorillaz/MUNDIAL

Essa colaboração é a maior que a MUNDIAL já fez, sem exceção. Bem-vindos ao clube. Bem-vindos ao Gorillaz FC.