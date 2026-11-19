Murdoc, 2-D, Noodle e Russel Hobbs, Damon Albarn e Jamie Hewlett: de Demon Days a Plastic Beach, passando por Humanz e pelo álbum mais recente, The Mountain, o Gorillaz continua a ultrapassar limites, romper barreiras entre gêneros e levar você a universos sonoros que nem sabia que existiam.

É essa disposição para explorar e experimentar, construir universos maximalistas e subverter expectativas que faz da banda algo tão importante para a MUNDIAL. Ela nos lembra por que amamos, bem, a música.

Gorillaz/MUNDIAL

Gorillaz/MUNDIAL

Pela primeira vez no mundo, Gorillaz e MUNDIAL se uniram para lançar camisas de futebol únicas para jogos em casa e fora que, francamente, são belíssimas e já estão disponíveis. Além de lindas, elas são repletas de significado, criadas com maestria e trazidas à vida pelos desenhos de Jamie Hewlett. São como a representação visual de uma música do Gorillaz.

Os integrantes do Gorillaz são, claro, personagens maiores que a vida. Por isso, fazia todo o sentido que a parceria MUNDIAL x Gorillaz criasse o Gorillaz FC, um clube de futebol que celebra um universo diverso de pessoas que fazem as coisas de outro jeito.

Gorillaz/MUNDIAL

Gorillaz/MUNDIAL

Pense em figuras fora dos padrões e rebeldes, em meio-campistas com toque de bailarino e atacantes capazes de fazer coisas que você jamais imaginaria. Pense em Eric Cantona ou Mario Balotelli, Edgar Davids ou Sam Kerr. São ídolos cultuados e ícones, fãs e pessoas criativas que gostam de remodelar o mundo à sua imagem. É o time de futebol mais psicodélico de todos os tempos.

Há muito mais por vir, mas, por enquanto, reserve um momento para admirar a beleza dessas camisas verdes e rosas, cheias de referências ao vasto universo do Gorillaz: estampas sublimadas, apliques com imagens que saltam aos olhos, uma gola tão grande que dá até para mastigar e, claro, aquele logotipo icônico como patrocinador.

Gorillaz/MUNDIAL

Esta é, sem dúvida, a maior parceria que a MUNDIAL já fez. Bem-vindo ao clube. Bem-vindo ao Gorillaz FC.