Bellingham revela o segredo por trás de sua profunda emoção ao ouvir o hino nacional inglês

Jude Bellingham, estrela do Real Madrid e da seleção inglesa, revelou o motivo comovente por trás da intensa emoção que sente sempre que entoa o hino nacional antes dos jogos da seleção dos “Três Leões”.

O jogador de 22 anos brilhou na estreia de seu país na Copa do Mundo na última quarta-feira, quando a Inglaterra derrotou a Croácia por 4 a 2. Bellingham marcou um gol decisivo no início do segundo tempo, registrando sua 49ª participação internacional pela seleção, apesar de sua pouca idade.

Em declarações antes do aguardado confronto desta terça-feira contra Gana, Bellingham destacou a importância de jogar pela Inglaterra para ele e deu uma ideia de como se sente e dos momentos que antecedem as partidas durante a execução do hino nacional.

Bellingham disse, em declarações divulgadas pelo jornal britânico “Daily Mail”: “Acho que o hino nacional é a última oportunidade que você tem de realmente lembrar das pessoas que o ajudaram a chegar até aqui e do que significa ser da Inglaterra”.

Ele acrescentou: “Penso no meu avô, que faleceu pouco antes da minha primeira participação pela seleção da Inglaterra. Ele era extremamente patriota, um inglês de corpo e alma, e era capaz de contar com toda a precisão sobre cada guerra, cada batalha, cada rei e cada rainha. Eu realmente penso no meu avô quando chega esse momento (logo antes da partida, durante a execução do hino)”.

Bellingham continuou: “Também penso no resto da minha família e nos sacrifícios que fizeram para que eu chegasse até aqui. Minha mãe, meu pai e meu irmão Job (que joga pelo Borussia Dortmund) foram todos muito importantes para mim, e meu irmão sempre me apoiou”.

A atual Copa do Mundo é o quarto grande torneio em que Bellingham representa a seleção da Inglaterra, tendo sua trajetória sido marcada por vários momentos de destaque.

O meio-campista é um dos líderes da seleção do técnico Thomas Tuchel, apesar de sua idade relativamente jovem, e, em uma entrevista separada à Federação Internacional de Futebol (FIFA), Bellingham explicou a responsabilidade que sente ao jogar pelo seu país.

Bellingham completou: “Quando piso no campo, visto este emblema no peito e carrego o número 10 nas costas, faço questão de dar tudo de mim. Jogar na Copa do Mundo é o sonho de todo jogador de futebol; tive a sorte de disputar uma edição anterior e agora voltei com a seleção para participar pela segunda vez.”

E concluiu: “Minha responsabilidade para com minha equipe e meu país é dar o máximo de mim. Foi um processo gradual até chegar onde estou agora com a seleção inglesa. Usei a braçadeira de capitão pela primeira vez nos jogos amistosos, o que significa que estou no caminho certo. Sei que posso contribuir, seja como titular ou saindo do banco. Também entendo que os outros jogadores merecem jogar, mas acredito que estou totalmente preparado para dar minha contribuição à equipe.”