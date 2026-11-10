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Bellingham: Mourinho constrangeu uma criança por causa das minhas meias, e tomei uma decisão crucial na Copa do Mundo

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J. Bellingham
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Uma história curiosa com o treinador português

O inglês Jude Bellingham, estrela do Real Madrid, revelou uma série de detalhes pessoais e situações que viveu ao longo de sua carreira no futebol, falando sobre sua relação com o português José Mourinho, técnico do clube merengue, sua vida na capital espanhola, além de sua experiência com a seleção da Inglaterra na Copa do Mundo de 2026.

Em entrevista à revista britânica de moda "Vogue", o jogador inglês admitiu que as pressões a que foi submetido na última temporada o afetaram de forma negativa e o levaram a pedir ajuda para lidar melhor com elas. Ele também relembrou uma situação curiosa que Mourinho lhe contou sobre a imitação de sua maneira de usar as meias, e falou sobre o apoio que recebeu de David Beckham durante a Eurocopa de 2024.

Bellingham revela os bastidores de sua conversa com Mourinho

Bellingham relatou uma conversa que teve recentemente com José Mourinho, segundo o jornal espanhol "Marca", apontando que o treinador português lhe falou sobre uma das crianças que viu durante seu período de trabalho na Roma, depois de notar que ela imitava o hábito de usar as meias furadas na parte de trás, uma das marcas registradas da estrela do Real Madrid.

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Bellingham explicou: "Mourinho me disse que quando eu treinava a Roma, há alguns anos, vi uma das crianças lá nos treinos que tinha feito três furos na parte de trás de suas meias. Mourinho se aproximou dela e perguntou: por que você faz isso? E o jogador respondeu: o Bellingham faz isso, pois alivia a pressão sobre a panturrilha".

E acrescentou: "Então Mourinho lhe disse: garoto, você tem nove anos de idade, não tem uma panturrilha que precise aliviar a pressão", numa referência à ironia do treinador português diante da tentativa do jovem jogador de imitar Bellingham.

Jogar pelo Real Madrid é o que ele mais ama na capital espanhola

Sobre sua vida em Madri, Bellingham não hesitou quando perguntado sobre o que mais gosta na cidade, respondendo que jogar pelo Real Madrid é o mais importante para ele, afirmando ao mesmo tempo que aprecia a vida na capital espanhola e a diversidade de seus ambientes e cores.

O jogador inglês disse: "Jogar pelo Real Madrid", antes de falar sobre sua admiração pela cidade e pelo clima, acrescentando: "Até quando chove em Madri, o clima é mais, não sei... elegante?".

Bellingham apontou que sua ampla fama o obriga a planejar os detalhes de sua vida cotidiana, até mesmo em coisas simples como ir tomar um café, explicando que normalmente prefere procurar lugares nos arredores da cidade, longe da multidão

E explicou: "Você sempre será reconhecido, mas se sente mais seguro e não ficará exausto", mas ao mesmo tempo ressaltou que faz questão de tratar bem os fãs, especialmente as crianças, e de não ignorar seus pedidos para tirar fotos.

E acrescentou: "Se tirarem uma foto comigo, ficarão muito felizes, e isso só levará cinco segundos do meu tempo".

Bellingham fala sobre aprender espanhol

A estrela do Real Madrid abordou seus esforços para aprender a língua espanhola desde sua chegada à capital em 2023, explicando que passou cinco meses estudando, porque não queria que sua capacidade de se comunicar com os outros se limitasse às palavras "olá" e "obrigado".

Bellingham disse: "Acho que grande parte disso está em ter confiança suficiente para começar a falar. Você sabe que vai cometer erros e talvez sua fala não seja perfeita, mas se as pessoas entenderem o que você quer dizer, provavelmente dirão: muito bem por tentar".

A Copa do Mundo de 2026, a melhor experiência de sua carreira

Sobre sua participação com a seleção da Inglaterra na Copa do Mundo de 2026, Bellingham descreveu o torneio como uma das experiências mais marcantes que já viveu, especialmente com o clima que acompanhou a jornada da seleção inglesa nos Estados Unidos da América e a reação dos torcedores que viajaram para apoiar a equipe.

E disse: "Talvez tenha sido a melhor experiência que já tive", acrescentando que o futebol foi incrível, assim como estar nos Estados Unidos e ver os torcedores ingleses viajando para apoiar a seleção e cantando a música "Wonderwall".

Bellingham apontou que entrou no torneio com uma mentalidade diferente, depois de tomar a decisão consciente de aproveitar cada momento, em vez de se concentrar apenas nas pressões ligadas à competição e à conquista de resultados.

E prosseguiu: "Durante minha participação, tomei a decisão consciente de aproveitá-la. Isso não acontece com frequência, é algo raro".

A pressão da última temporada levou Bellingham a pedir ajuda

O jogador do Real Madrid falou com franqueza sobre as pressões a que foi submetido na última temporada, afirmando que elas afetaram seu estado psicológico e o fizeram sentir tensão e esgotamento em alguns períodos, o que o levou a dar o passo de pedir ajuda para lidar melhor com esses sentimentos.

Bellingham disse: "Às vezes, durante a última temporada, senti que a pressão estava me esgotando e me deixando extremamente tenso".

E acrescentou: "Comecei a conversar com uma pessoa que me ajudou muito nisso e em como lidar com essas coisas", explicando que ainda acha difícil se afastar mentalmente do futebol mesmo depois do fim das partidas e dos períodos de trabalho intenso.

E prosseguiu: "Quando volto para casa depois de ter disputado quatro partidas em 14 dias, tudo o que quero é me recuperar por tempo suficiente para poder ir para a cama quando tudo acabar".

David Beckham apoia Bellingham na Eurocopa de 2024

Bellingham relembrou o apoio que recebeu de David Beckham, ex-estrela do Real Madrid e da seleção da Inglaterra, durante a Eurocopa de 2024, numa época em que as primeiras atuações da seleção inglesa foram alvo de amplas críticas, ao mesmo tempo em que circulavam rumores sobre o clima dentro do vestiário.

O jogador do Real Madrid afirmou que as palavras de Beckham tiveram um impacto importante sobre ele, não apenas pelo conteúdo da mensagem, mas também pela pessoa que a transmitiu, dada sua experiência anterior em lidar com as pressões, a fama e jogar nos mais altos níveis.

Bellingham disse: "Às vezes o valor não está na mensagem em si, mas na pessoa que a transmite. Você tem alguém ao seu lado que entende perfeitamente o que está acontecendo à sua volta"

O jogador inglês encerrou sua fala reforçando a maneira como quer ser visto fora do gramado, resumindo sua relação com a vida longe do futebol e dos holofotes em uma única frase, dizendo: "Fora de campo, quero ser um cavalheiro".

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