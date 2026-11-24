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Jude Bellingham, astro do Real Madrid, revelou o segredo do sucesso do time em buscar viradas depois de sair atrás em várias partidas da Champions League nesta temporada.

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O Real Madrid saiu atrás do PSV nesta noite, ao sofrer o primeiro gol, mas reagiu com cinco gols e venceu por 5 a 1.

Bellingham marcou o segundo gol aos 60 minutos, de forma brilhante: ajeitou a bola de maneira muito especial antes de finalizar para as redes, num gol que recebeu muitos elogios.

Em declarações ao canal “Real Madrid”, Bellingham afirmou: “É importante porque significa mais três pontos. Não queremos disputar os playoffs para avançar à próxima fase e, para isso, temos que vencer”.

E continuou: “O primeiro tempo foi difícil, porque o PSV tem jogadores de qualidade. Mas o nível do Real Madrid foi muito superior no segundo tempo”.

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Sobre o segredo da vitória no segundo tempo, o astro inglês explicou: “Acho que o segredo é que jogamos melhor porque fizemos bem as coisas simples. Todo mundo sabe que temos muitos jogadores especiais, que fazem atuações incríveis, mas às vezes é mais importante fazer bem as coisas simples. Por isso vencemos”.

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Sobre o que sentiu depois do golaço, disse: “Não faço a menor ideia do que fiz, mas, sei lá, a bola estava numa boa posição, pensei em chutar, chutei e foi gol”.

Perguntado sobre como explica três viradas em cinco jogos da Champions League, respondeu: “Personalidade, mentalidade e as palavras do treinador no intervalo. É um conjunto de fatores. Mas é bom para nós vencer com confiança e, por isso, ainda precisamos melhorar”.

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Ele também elogiou o Bernabéu: “A torcida foi incrível, como sempre. O primeiro tempo foi difícil, e é fácil a torcida ser afetada negativamente, mas, quando ela está positiva, o time joga muito melhor. Por isso precisamos desse apoio em todos os jogos, de cada jogador. E tenho certeza de que vamos vencer”.

Nova virada na Champions League

O Real Madrid conseguiu mais uma virada: o PSV abriu o placar aos 32 minutos, com o capitão Ivan Perišić, mas o Real Madrid empatou aos 50, com gol também do seu capitão, Fede Valverde.

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Jude Bellingham colocou o Real Madrid à frente pela primeira vez na partida com o segundo gol, aos 60 minutos, antes de Kylian Mbappé ampliar a vantagem do time espanhol com o terceiro, aos 64. Ou seja, o time marcou três gols em menos de um quarto de hora.

Mbappé marcou o quarto gol aos 84 minutos, e Vinícius Júnior anotou o quinto, aos 87.

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O Real Madrid assumiu isoladamente a liderança da tabela da Champions League, com 100% de aproveitamento: 15 pontos em cinco jogos. Já o PSV estacionou nos 4 pontos, na 28ª posição.

O Real Madrid manteve a sequência de vitórias na Champions League e chegou ao quinto triunfo consecutivo. É a quarta vez na história do clube que vence as cinco primeiras partidas da competição, depois das temporadas 2011-2012, 2014-2015 e 2023-2024. Nas três ocasiões anteriores, chegou pelo menos às semifinais, e na última foi campeão.