"Bellingham em destaque"... Perguntas delicadas preocupam Arbeloa poucas horas antes do confronto contra o Bayern de Munique

A preocupação toma conta da torcida do Real Madrid antes do confronto contra o Bayern de Munique, marcado para amanhã, terça-feira, na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões, enquanto o técnico Álvaro Arbeloa enfrenta uma verdadeira encrenca.

O Real Madrid sofreu uma derrota surpreendente diante do Real Mallorca, por 2 a 1, no sábado, pela La Liga.

O jornal “As” informou que a questão que se coloca agora no Real Madrid é: Bellingham está pronto para ser titular? E, se não estiver, quem vai substituí-lo?

Ele ficou fora por várias semanas... Jogou 20 minutos contra o Atlético e, contra o Maiorca, jogou pouco mais de meia hora; o objetivo é que ele recupere sua forma física gradualmente.

Na série de vitórias recentes, o meio-campo formado por Valverde, Thiago Petarč, Chouameni e Güler apresentou um bom desempenho, com exceção das participações intermitentes de Camavinga.

Cada um desses quatro jogadores tem suas habilidades específicas que o qualificam para manter seu lugar na escalação titular... Um dilema que Arbeloa enfrentará, se não na partida de ida, certamente nas partidas seguintes, quando quiser contar com Bellingham como titular.

Se for necessário reintegrar Bellingham gradualmente à equipe após um mês e meio de ausência, o retorno de Militão após quatro meses fora representa um desafio ainda maior.

No entanto, o zagueiro brasileiro voltou, após 118 dias, em um nível impressionante. Ele jogou meia hora e marcou o gol de empate com uma cabeçada que acendeu as esperanças de recuperação.

Após esse longo período de ausência, parece arriscado acreditar que ele será titular contra o Bayern.

E embora Rüdiger e Höjlund tenham provado seu valor como dupla de zagueiros nas últimas semanas, a questão agora é sobre Militão: quando ele voltará a ser titular?

Mas a posição que mais variou nas últimas partidas foi a de lateral... Na direita, Arbeloa se alternou com Arnold e Carvajal.

O inglês jogou em Maiorca, assim como fez na partida contra o Manchester City; já para Carvajal, o destaque foi o clássico.

Na esquerda, os três jogadores concorrentes se alternaram: Mendy, Fran García e Carreras.

E com essas mudanças constantes nas laterais, Arbeloa enfrentará outro dilema: a necessidade de decidir a dupla que entrará em campo amanhã.

Arbeloa terá de esclarecer todas essas questões e responder às perguntas delicadas nas próximas horas, antes do início da partida europeia, que não será nada fácil.

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