Belletti mira futuro como técnico e avisa: "Se o Chelsea precisar de mim, estou pronto"

Juliano Belletti pode se orgulhar de marcar um gol da vitória em uma final da Liga dos Campeões, conquistar um título da Premier League, no Chelsea, e erguer uma Copa do Mundo com o Brasil.

Não é de surpreender, então, que um ex-jogador de tal estatura tenha muitos amigos influentes e famosos no futebol. De fato, isso ficou bem claro durante uma recente viagem pela Europa.

O brasileiro visitou o Manchester City para se encontrar com os diretores Ferran Soriano e Txiki Begiristain, que conheceu no Barcelona. Depois, ele foi ver o ex-técnico do Chelsea, Brendan Rodgers, que agora está no comando do Leicester City.

Para as pessoas na Inglaterra, porém, sua conexão com o Chelsea continua sendo a mais curiosa. De fato, houve alguma surpresa quando ele foi vinculado a uma vaga de diretor esportivo em Stamford Bridge.

E, isso, nada passou de rumores, é claro, até porque o objetivo de Belletti agora é ser treinador, admitindo abertamente que estaria aberto a voltar um dia.

Em entrevista exclusiva à GOAL, o ex-jogador comentou sobre sua relação com os Blues: "Meu relacionamento com o clube é fantástico", disse Belletti.

"Desde que voltei ao Brasil em 2010, minha amizade e respeito continuaram. Eu voltava muito aqui, então muita gente achava que isso (voltar como diretor esportivo) poderia acontecer."

"Eles ainda podem pensar isso, mas é mais sobre ter um bom relacionamento com o clube. Tenho um novo objetivo agora de ser treinador. As pessoas continuam vendo que estou viajando muito, mas é manter as relações e levá-las adiante para serem ainda mais fortes."

"Tenho DNA brasileiro, mas entendo o jogo inglês depois de jogá-lo. Então, se o Chelsea precisar de mim, estou pronto. Eu amo o país e a cidade."

No entanto, trabalhar como assistente no Cruzeiro convenceu Belletti de que seu futuro agora está nessa função.

Isso significa aprender com seus amigos e assistir outros jogos, como a recente vitória do Chelsea por 2 a 0 sobre o Tottenham, para aprender com Thomas Tuchel, por exemplo.

"Para ele (Thomas Tuchel) entrar e ter a audácia de mudar todo o sistema e como funciona, é espetacular", entusiasma-se Belletti.

"Eu o respeito como treinador. Estudei futebol, então acompanho muitos times europeus e como eles funcionam."

"Uma das equipes que mais gosto de ver jogar é o Chelsea por causa da forma como o Tuchel treina."

Enquanto assistia um jogo no Stamford Bridge, Belletti também viu Thiago Silva dominar uma partida do futebol inglês em alto nível.

A transferência do zagueiro do Paris Saint-Germain foi um pouco semelhante à transferência de Belletti do Barcelona para o Chelsea, pois ambos chegaram ao final de suas carreiras.

"Quem não tem certeza sobre Thiago quando ele assinou não o conhecia bem o suficiente", diz o ex-lateral. "Ele era um jogador de alto nível. Claro, quando você é velho neste esporte, as pessoas duvidam de você."

"Thiago tem o treinador certo, as táticas certas, os companheiros certos e o clube certo. Ao mesmo tempo, ele retribui ajudando com sua experiência."

Belletti sente que aproveitou sua carreira no Chelsea: "Minhas três temporadas no Chelsea foram fantásticas como jogador e pessoa", diz ele. "Foi a última etapa da minha carreira."

"Naquela idade, jogar naquele time com aquele grupo de jogadores do Chelsea contra o Manchester United na final da Liga dos Campeões foi uma grande conquista para mim."

"Claro, eu gostaria de ter vencido, mas, felizmente, ganhei dois anos antes."

Essa vitória obviamente veio com o Barcelona, ​​que derrotou o Arsenal na final de 2006, com Belletti saindo do banco para marcar o gol da vitória aos 80 minutos em Paris.

A passagem pelo Camp Nou foi, obviamente, a mais bem sucedida de sua carreira em termos de grandes títulos conquistados, já que ele também conquistou duas medalhas de campeão de La Liga com o time espanhol.

No entanto, ele também passou por Cruzeiro, São Paulo, Atlético Mineiro, Fluminense e Ceará durante uma carreira que durou 17 anos, por isso, embora tenha feito seu nome na Europa, conhece o cenário brasileiro como poucos.

Assim, Belletti tem algumas palavras de alerta para o Chelsea, que entra no Mundial de Clubes como claro favorito, mas pode acabar enfrentando o Palmeiras na final. O ex-jogador, além disso, admitiu que o confronto seria a "grande final".

"O Palmeiras ganhou a Copa Libertadores jogando um bom futebol", destaca. "É uma equipe bem treinada, com tática e muita intensidade."

"O Chelsea precisa ter cuidado porque às vezes os times europeus não se preparam tão bem quanto os sul-americanos e isso pode dar uma vantagem a esses times. O meu aviso é que o Chelsea vai encontrar um adversário muito difícil."

Embora ele seja um observador, por enquanto, Belletti foca em encontrar um novo emprego, talvez em um de seus antigos clubes.

"Meu objetivo é voltar para a Europa e trabalhar aqui", diz ele.

"Edu (Gaspar) me disse que é muito raro encontrar jogadores que estiveram em níveis tão altos que ainda querem se envolver dessa forma."

"Minha motivação é ajudar meus jogadores e minha equipe. Joguei no Villarreal, Barcelona e Chelsea. Tenho boas relações lá."

"Tenho amigos no Manchester City, Brendan Rodgers é meu amigo, e os times em que joguei, ou as pessoas que conheço, podem ajudar. Devo dizer que minha história com o Barcelona, ​​em particular, é especial."

"Estou trabalhando duro porque quero ser um exemplo em minha casa. Não quero que meus quatro filhos vejam um jogador aposentado que fica sentado na praia."