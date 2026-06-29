Bélgica x Senegal – Previsão da Copa do Mundo da FIFA 2026: Tudo o que você precisa saber

Copa do Mundo - Fase Final Seattle Stadium

A partida entre Bélgica e Senegal terá início no dia 1º de julho de 2026, às 16h (EST) e às 21h (GMT).

Previsão da partida entre Bélgica e Senegal pelas oitavas de final da Copa do Mundo

Uma vitória oportuna na terceira rodada foi suficiente para garantir a liderança do Grupo G aos Diabos Vermelhos da Bélgica. O Senegal se classificou para as oitavas de final como o oitavo melhor terceiro colocado. Será que os Leões de Teranga conseguirão avançar para as oitavas de final?

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Os “Diabos Vermelhos”, abaixo das expectativas, enfrentam os “Leões de Teranga”

Muito se falou sobre a “Geração de Ouro” da Bélgica. Restam apenas alguns nomes, principalmente Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku. Os belgas prometeram muito nos torneios recentes, mas acabaram decepcionando. Eles estiveram à beira da eliminação na última rodada, mas acabaram conquistando uma vitória confortável por 5 a 1 sobre a Nova Zelândia, tornando-se a primeira seleção europeia desde a Inglaterra em 1990 a vencer a fase de grupos da Copa do Mundo após não ter vencido os dois primeiros jogos. Foi um resultado bem-vindo, graças a uma exibição dominante, com o astro do Arsenal, Leandro Trossard, dando o tom ao marcar os dois primeiros gols.

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O Senegal, que começou devagar, também tem trabalho pela frente

Assim como a Bélgica, o Senegal não conseguiu vencer nenhuma das duas primeiras partidas, sofrendo derrotas para a França e a Noruega. No último dia, venceu o Iraque, que estava com dez jogadores, por 5 a 0, tornando-se a única seleção em terceiro lugar a se classificar com três pontos. Surpreendentemente, Sadio Mané não marcou nenhum dos cinco gols, mas o craque do Villarreal, Papa Gueye, marcou dois gols ao sair do banco. As partidas do Senegal renderam um total de 14 gols; apenas as da Noruega tiveram mais (15), então o público em Seattle pode esperar um grande espetáculo. No entanto, a equipe não vai encarar com entusiasmo mais um confronto contra uma seleção europeia, já que perdeu suas duas últimas partidas das fases eliminatórias da Copa do Mundo contra adversários europeus, contra a Inglaterra e a Turquia, respectivamente. O técnico Pape Thiaw terá que lidar com essa desafio sem o goleiro titular Edouard Mendy, que sofreu uma entorse no joelho.

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Provável escalação da Bélgica

Courtois; Castagne, Mechele, Theate, De Cuyper; Tielemans, Vanaken; Doku, De Bruyne, Trossard; De Ketelaere.

Provável escalação do Senegal

Diaw; Diatta, Seck, Niakhaté, Jakobs; Diarra, Gueye, Camara; Mbaye, Sarr, Mané.

Principais estatísticas de Bélgica x Senegal

Após marcar um gol e dar uma assistência na rodada anterior, Romelu Lukaku agora tem mais participações em gols na Copa do Mundo do que qualquer outro jogador da Bélgica desde 1966 (6 gols, 2 assistências).

Pape Gueye, do Senegal, participou de três dos cinco gols de sua equipe na última partida da fase de grupos (2 gols, 1 assistência), ficando a apenas uma participação em gols do recorde histórico do Senegal para um jogador em uma Copa do Mundo.

Cinco das últimas seis partidas do Senegal tiveram mais de 3,5 gols.

O Senegal marcou dez de seus últimos 12 gols após o intervalo.

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Elenco de 26 jogadores da Bélgica

Goleiros: Thibaut Courtois (Real Madrid), Senne Lammens (Manchester United), Mike Penders (Racing Strasbourg).

Defensores: Timothy Castagne (Fulham), Zeno Debast (Sporting), Maxim de Cuyper (Brighton), Koni de Winter (AC Milan), Brandon Mechele (Club Brugge), Thomas Meunier (Lille), Nathan Ngoy (Lille), Joaquin Seys (Club Brugge), Arthur Theate (Eintracht Frankfurt).

Meio-campistas: Kevin de Bruyne (Napoli), Amadou Onana (Aston Villa), Nicolas Raskin (Rangers), Youri Tielemans (Aston Villa), Hans Vanaken (Club Brugge), Axel Witsel (Girona).

Atacantes: Charles de Ketelaere (Atalanta), Jeremy Doku (Manchester City), Matias Fernandez-Pardo (Lille), Romelu Lukaku (Napoli), Dodi Lukebakio (Benfica), Diego Moreira (Estrasburgo), Alexis Saelemaekers (AC Milan), Leandro Trossard (Arsenal).

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Seleção do Senegal com 26 jogadores

Goleiros: Edouard Mendy (Al-Ahli), Yehvann Diouf (Nice), Mory Diaw (Le Havre).

Defensores: Krepin Diatta (Mônaco), Antoine Mendy (Nice), Abdoulaye Seck (Maccabi Haifa), Kalidou Koulibaly (Al-Hilal), Moussa Niakhate (Lyon), Mamadou Sarr (Chelsea), El-Hadji Malick Diouf (West Ham United), Ismail Jakobs (Galatasaray).

Meio-campistas: Idrissa Gueye (Everton), Habib Diarra (Sunderland), Pape Matar Sarr (Tottenham), Pape Gueye (Villarreal), Lamine Camara (Mônaco), Pathe Ciss (Rayo Vallecano), Bara Ndiaye (Bayern de Munique).

Atacantes: Sadio Mané (Al-Nassr), Bamba Dieng (Lorient), Iliman Ndiaye (Everton), Nicolas Jackson (Bayern de Munique), Assane Diao (Como), Ibrahim Mbaye (Paris Saint-Germain), Cherif Ndiaye (Samsunspor), Ismaila Sarr (Crystal Palace).

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Notícias e escalações

Rudi Garcia ainda não confirmou a provável escalação da Bélgica para o confronto das oitavas de final, e não há lesões ou suspensões registradas no momento para os Red Devils. Atualizações serão adicionadas mais perto do início da partida, caso a situação mude.

O técnico do Senegal, Pape Thiaw, também ainda não divulgou o time titular previsto, sem que tenham sido relatadas lesões ou suspensões para os Leões de Teranga até o momento. Mais notícias sobre as equipes serão divulgadas à medida que a partida se aproxima.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

Desempenho

Histórico de confrontos diretos

Não há dados de confrontos diretos disponíveis para encontros anteriores entre Bélgica e Senegal nos registros fornecidos. A partida das oitavas de final desta terça-feira, no Seattle Stadium, será acompanhada à medida que o jogo avançar.

Classificação

A Bélgica terminou como vencedora do Grupo G, enquanto o Senegal se classificou pelo Grupo I na terceira colocação.