Bélgica x Portugal: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

As seleções entram em campo neste domingo (27), pelas oitavas de final da Euro 2020; veja como acompanhar ao vivo na TV

É Lukaku contra CR7: a Bélgica enfrenta Portugal neste domingo (27), às 16h (de Brasília), no Estádio Olímpico de La Cartuja, em Sevilha, na Espanha, pelas oitavas de final da Euro 2020. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada. Na Goal , você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui .

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Bélgica x Portugal DATA Domingo, 27 de junho de 2021 LOCAL Estádio Olímpico de La Cartuja - Sevilha, ESP HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Bélgica x Portugal jogam no Estádio Olímpico de La Cartuja / Foto: Getty Images

O SporTV, na TV fechada, é o canal que vai passar o jogo deste domingo (27), às 16h (de Brasília). Na Goal , você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

PORTUGAL

Com Cristiano Ronaldo voando com quatro gols em três jogos, Portugal trava um duelo de favoritos contra a Bélgica. Tendo terminado na terceira colocação da Grupo F, busca a classificação para as quartas de final para tentar repetir a campanha vencedora de 2016.

Para o duelo, Fernando Santos deve manter Bruno Fernandes no banco de reservas. Semedo e Ricardo Pereira também são dúvidas e Dalot pode estrear.

Provável escalação de Portugal: Rui Patrício; Dalot, Rúben Dias, Pepe e Raphael Guerreiro; João Moutinho, Danilo Pereira e Renato Sanches; Rafa Silva, Cristiano Ronaldo e Diogo Jota.

BÉLGICA

Tendo terminado a primeira fase com campanha perfeita, a Bélgica vai com tudo em busca do título para coroar o que talvez seja a última oportunidade da maior geração de sua históriapara vencer uma Eurocopa.

Provável escalação da Bélgica: Courtois; Alderweireld, Boyata e Vertonghen; Meunier, Witsel, Tielemans e Thorgan Hazard; Eden Hazard e De Bruyne; Lukaku.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PORTUGAL

JOGO CAMPEONATO DATA Portugal 2 x 4 Alemanha Eurocopa 19 de junho de 2021 Portugal 2 x 2 França Eurocopa 23 de junho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Portugal x Irlanda Eliminatórias 1 de setembro de 2021 15h45 (de Brasília) Qatar x Portugal Amistoso 4 de setembro de 2021 15h45 (de Brasília)

BÉLGICA

JOGO CAMPEONATO DATA Dinamarca 1 x 2 Bélgica Eurocopa 17 de junho de 2021 Finlândia 0 x 2 Bélgica Eurocopa 21 de junho de 2021

Próximas partidas