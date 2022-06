Bélgica x Polônia: onde assistir ao vivo, horário, escalação e mais do jogo da Nations League

Jogo acontece nesta quarta-feira (8), pela segunda rodada do Grupo 4 da Liga das Nações; veja como acompanhar na TV

Bélgica e Polônia se enfrentam nesta quarta-feira (8), no estádio Rei Balduíno, a partir das 15h45 (de Brasília), pela segunda rodada do Grupo 4 da Nations League. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

Veja mais informações da partida!

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!



Quando é?

JOGO Bélgica x Polônia DATA Quarta-feira, 8 de junho de 2022 LOCAL Estádio Rei Balduíno- Bruxelas, Bélgica HORÁRIO 15h45 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Ivan Kružliak

Assistentes: Branislav Hancko e Jan Pozor

Quarto árbitro: Peter Kralović

VAR: Bastian Dankert

Informações da partida

Embalada com a classificação para a Copa do Mundo após bater a Suécia por 2 a 0, e a vitória sobre o País de Gales por 2 a 1 na rodada de estreia da Liga das Nações, a Polônia busca emplacar o terceiro triunfo consecutivo. Atualmente, aparece na vice-liderança do Grupo 4, dividindo a ponta com a Holanda, com três pontos cada.

É possível que o técnico Michiniewicz use a mesma base da equipe que venceu no fim de semana. A única novidade pode ser o retorno do goleiro Szczesny.

Do outro lado, a Bélgica, que foi goleada pelos holandeses na primeira rodada por 4 a 1, busca os primeiros três pontos na competição para deixar a lanterna do grupo.

Para o confronto em Bruxelas, o técnico Roberto Martínez não poderá contar com Lukaku, que torceu o tornozelo na derrota para a Holanda. Batshuayi, Leandro Trossard e Dries Mertens brigam pela vaga aberta.

Em 19 jogos disputados entre as seleções, a Polônia soma sete vitórias, contra seis da Bélgica, além de seis empates.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Bélgica: Mignolet; Alderweireld, Vertonghen, Boyata; Meunier, Tielemans, Dendoncker, De Bruyne, Carrasco; Mertens, Trossard.

Polônia: Szczesny; Bereszynski, Bednarek, Glik, Puchacz; Klich, Krychowiak, Zalewski; Zielinski; Lewandowski, Swiderski.

Desfalques

Bélgica

Lukaku e Courtouis: lesionados

Polônia

sem desfalques confirmados.

Últimos resultados e próximos jogos

Bélgica

JOGO CAMPEONATO DATA Bélgica 3 x 0 Burkina Faso Amistoso 29 de março de 2022 Bélgica 1 x 4 Holanda Liga das Nações 3 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO País de Gales x Bélgica Liga das Nações 11 de junho de 2022 15h45 (de Brasília) Polônia x Bélgica Liga das Nações 14 de junho de 2022 15h45 (de Brasília)

Polônia

JOGO CAMPEONATO DATA Polônia 2 x 0 Suécia Eliminatórias 29 de março de 2022 Polônia 2 x 1 País de Gales Liga das Nações 1 de junho de 2022

Próximas partidas