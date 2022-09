Bélgica x País de Gales: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Nations League

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (22), pela quinta rodada da Liga das Nações; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Bélgica e País de Gales entram em campo na tarde desta quinta-feira (22), às 15h45 (de Brasília), em Bruxelas, pela quinta rodada do Grupo 4 da Liga das Nações. O torcedor pode acompanhar o jogo na ESPN, na TV fechada, e no Star+, no streaming.

Na vice-liderança do Grupo 4, com sete pontos (uma derrota, um empate e duas vitórias), a Bélgica terá o retorno de Kevin De Bruyne, enquanto Courtois está confirmado no gol.

Do outro lado, o País de Gales, na lanterna com apenas um ponto, busca a primeira vitória no torneio.

Para o confronto, o técnico Page precisa decidir quem atuará ao lado de Bale no ataque. Kieffer Moore e Johnson brigam por uma posição.

Escalações:

Escalação do provável BÉLGICA: Courtois; Boyata, Vertonghen, Alderweireld; Castagne, Tielemans, Witsel, Carrasco; De Bruyne, Batshuayi, E. Hazard.

Escalação do provável PAÍS DE GALES: Hennessey; Rodon, Ampadu, Davies; N. Williams, Morrell, Smith, Norrington-Davies; James, Bale; Moore.

Desfalques

Bélgica

sem desfalques confirmados.

País de Gales

sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: quinta-feira, 22 de setembro de 2022

• Horário: 15h45 (de Brasília)

• Local: King Baudouin Stadium – Bruxelas, BEL

• Arbitragem: ALI PALABIYIK (árbitro), SERKAN OLGUNCAN e ERDINÇ SEZERTAM (assistentes), HUSEYIN GOÇEC (quarto árbitro) e METE KALKAVAN (AVAR)