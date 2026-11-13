Prévia do jogo entre Bélgica e Itália pela Liga A da Liga das Nações da UEFA

Liga das Nações A - Rodada 6 15 de nov. de 2026 - 14:45 Koning Boudewijnstadion

A Bélgica recebe a Itália no Koning Boudewijnstadion, em Bruxelas, no domingo, 15 de novembro, em partida do Grupo 1 da Liga A da Liga das Nações da UEFA que tem implicações para a classificação das duas seleções às quartas de final. O jogo começa às 15h45 EST e às 19h45 GMT.

Bélgica ocupa o terceiro lugar após campanha irregular

A Bélgica chega à partida em terceiro lugar no grupo, após uma campanha marcada pela irregularidade. A equipe de Mark van Bommel reagiu bem à derrota por 4 a 1 para a França: venceu a Turquia por 2 a 1 e seguiu na disputa, graças a gols de Kevin De Bruyne e Charles de Ketelaere no primeiro tempo.

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Itália melhorou sob o comando de Mancini

A Itália chega a Bruxelas em segundo lugar e animada após vitórias por 3 a 1 sobre Turquia e França. O atacante Pio Esposito, da Inter de Milão, marcou duas vezes contra a França, depois de já ter balançado a rede diante dos turcos.

Mancini aproveitou esta janela para dar oportunidades a alguns jovens promissores, entre eles Marco Palestra, do Chelsea, e Mattia Liberali, meia de criação do Como, enquanto o técnico da Itália mira o futuro.

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Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

Jeremy Doku volta após lesão e amplia as opções ofensivas da Bélgica.

Alphadjo Cisse, promessa de 20 anos do AC Milan, marcou oito gols na Serie A nesta temporada e busca seus primeiros minutos pela seleção principal.

A Bélgica não sofreu gols em cinco dos últimos sete jogos em casa.

A Itália precisa apenas de um empate para avançar à fase eliminatória.

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