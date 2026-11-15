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A Bélgica conquistou uma vitória convincente por 4 a 1 sobre a Itália ao explorar os espaços nas transições e contar com a criatividade e a precisão de Charles De Ketelaere. Apesar de os visitantes terem aberto o placar cedo, o esquema tático de Mark van Bommel desarticulou sistematicamente a estrutura defensiva da Itália.

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O duelo da Liga das Nações da UEFA foi marcado pelo contraste entre controle e caos. Van Bommel entrou em campo com uma missão clara: usar o talento explosivo da Bélgica pelos lados e aproveitar as recuperações de bola em zonas avançadas para superar o meio-campo técnico da Itália. Enquanto a Itália buscava ditar o ritmo com maior posse de bola, a estratégia belga apostava em jogadas verticais e contra-ataques rápidos para explorar os espaços deixados pelos laterais italianos, que avançavam bastante.

Roberto Mancini, por sua vez, pretendia usar um 4-3-3 fluido, que se transformava em 3-2-5 com a posse de bola, priorizando a manutenção da posse para conter o ímpeto da torcida em Bruxelas. O objetivo tático da Itália era deixar Pio Esposito em situações de confronto individual com os zagueiros belgas, enquanto Nicolo Barella e Sandro Tonali criavam superioridade numérica nos espaços entre o centro e as laterais do campo. No entanto, a aposta em uma formação ofensiva mais aberta acabou custando caro, já que a estrutura da Bélgica se mostrou mais resistente sob pressão.

A organização tática da Bélgica

Van Bommel escalou a equipe em um 4-2-3-1 que funcionou com enorme disciplina tática. O bloco defensivo permaneceu compacto, geralmente exercendo pressão a partir do meio-campo, acionada apenas quando Nicolo Fagioli ou Alessandro Bastoni tentavam conduzir a bola para além da linha central. A dupla de volantes formada por Youri Tielemans e Romeo Lavia foi essencial ao proteger a defesa e obrigar a Itália a jogar pelos lados, onde a Bélgica se sentia confortável nos duelos individuais. Assim que recuperava a posse, a orientação era imediata: encontrar Kevin De Bruyne ou De Ketelaere para iniciar ataques verticais.

O papel de De Ketelaere foi especialmente complexo. Ele atuou como um armador com liberdade para se movimentar, aparecendo entre as linhas e dando duas assistências decisivas. Ao tirar os defensores italianos de posição, abriu espaço para Maxim De Cuyper chegar de trás e empatar aos 15 minutos. As jogadas de ataque da Bélgica frequentemente envolviam a concentração de jogadores pelo lado direito antes de uma rápida inversão para Jeremy Doku, à esquerda. Essa tática de inversão explorou o posicionamento avançado de Michael Kayode e, após um período de pressão incessante em que a Bélgica marcou três vezes em apenas onze minutos, permitiu que Doku fizesse o terceiro gol aos 26 minutos.

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A organização tática da Itália

A Itália começou a partida em um 4-3-3 que pareceu muito eficiente nos primeiros dez minutos. A construção das jogadas se concentrava em trocas curtas de passes entre Kayode, Barella e Esposito, formando triângulos. A estratégia deu resultado imediato aos 11 minutos, quando um cruzamento de Kayode encontrou Esposito para abrir o placar. Na defesa, Mancini adotou uma linha alta para comprimir o espaço e reduzir o tempo de De Bruyne com a bola, mas isso deixou a equipe vulnerável à velocidade de Diego Moreira e Doku.

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O principal problema da Itália foi a falta de cobertura defensiva nas transições. Quando Fagioli e Niccolo Pisilli avançavam para apoiar o ataque, abria-se um enorme espaço entre o meio-campo e a linha de quatro defensores. Mesmo com a capacidade de Bastoni e Riccardo Calafiori de jogar com a bola, a equipe encontrava dificuldades quando a Bélgica lançava bolas longas nos corredores. A Itália terminou com mais posse de bola (53%), mas seu xG de 2,273, diante dos 3,355 da Bélgica, sugere que, apesar de ter a bola, faltou estabilidade defensiva para lidar com a qualidade das chances que cedia nos contra-ataques.

O duelo tático

A disputa tática decisiva ocorreu pelo centro do campo, entre a dupla de volantes da Bélgica e os meias interiores da Itália. Van Bommel levou a melhor ao orientar seus pontas a fechar pelo meio quando a equipe estava sem a bola, criando um bloco central de seis jogadores que a Itália simplesmente não conseguia atravessar com passes. Isso obrigou os italianos a recorrer aos cruzamentos, com 23 ao longo da partida, neutralizados com eficiência por Brandon Mechele e Nathan Ngoy. O contraste era evidente: a Itália queria um jogo de paciência, enquanto a Bélgica impunha um jogo de velocidade.

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A decisão de Mancini de manter a linha defensiva alta mesmo depois de sofrer o empate foi o ponto de virada. Ao não recuar o bloco para conter a velocidade da Bélgica, a Itália permitiu que Doku e De Ketelaere ditassem o ritmo dos contra-ataques. O gol de Ngoy aos 22 minutos, que fez 2 a 1 pouco depois do empate, abalou psicologicamente a disciplina tática italiana e deu início a dez minutos frenéticos nos quais a organização defensiva da equipe desapareceu por completo.

Ajustes durante a partida

Perdendo por 3 a 1 no intervalo, Mancini tentou corrigir o desequilíbrio no meio-campo com as entradas de Federico Dimarco e Issa Doumbia nos lugares de Fagioli e Pisilli. A mudança para um sistema mais tradicional com alas buscava dar mais amplitude à equipe e melhorar a recomposição defensiva. De início, isso trouxe mais estabilidade, e a Itália teve mais posse de bola no segundo tempo, mas faltou precisão nas finalizações para transformar em gols seus 12 chutes ao todo. O cartão amarelo recebido por Tonali pouco antes de sua substituição aos 62 minutos evidenciou a frustração de um meio-campo que era superado com facilidade excessiva.

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Van Bommel respondeu com substituições pragmáticas para administrar a vantagem até o fim. A entrada de Nicolas Raskin no lugar de Lavia deu novo fôlego à pressão, enquanto Dodi Lukebakio e Leandro Trossard, acionados nos minutos finais, mantiveram a ameaça nos contra-ataques. O ajuste mais importante na reta final foi a orientação para Moreira se posicionar um pouco mais atrás antes de disparar para a frente. A mudança deu resultado aos 80 minutos, quando ele recebeu um passe de De Bruyne e fez 4 a 1, praticamente encerrando qualquer esperança italiana de reação. A capacidade da Bélgica de manter a intensidade por meio das substituições superou as mudanças estruturais da Itália.

Conclusão

No fim, a vitória da Bélgica representou o triunfo da eficiência nas transições sobre a aposta estética na posse de bola. A decisão de Van Bommel de ceder a bola e atacar rapidamente por meio de De Bruyne e De Ketelaere expôs a linha defensiva alta da Itália e a lentidão de sua recomposição pelo centro. Embora o gol marcado cedo pela Itália apontasse para um desfecho diferente, a incapacidade de ajustar a altura da defesa diante da velocidade belga levou à sequência de três gols no primeiro tempo. A qualidade superior das finalizações da Bélgica e sua precisão nos momentos decisivos garantiram uma vitória tática convincente em Bruxelas.