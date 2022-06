Bélgica x Holanda: escalação, desfalques e mais do jogo da Nations League 2022

Jogo da primeira rodada do grupo 4 da Nations League acontece às 15h45 (de Brasília); confira o serviço da partida desta sexta-feira (3)

Bélgica e Holanda entram em campo na tarde desta sexta-feira (3), em Bruxelas, às 15h45 (de Brasília), pela primeira rodada do grupo 4 da Nations League.

O duelo promete ser eletrizante no estádio Rei Balduíno, já que reúne duas equipes classificadas à Copa do Mundo do Qatar 2022.

Confira as informações da partida a seguir!

Últimas notícias e prováveis escalações

A Bélgica perdeu Courtois, lesionado, assim como Denayer também é ausência.

Os Diabos Vermelhos devem ter Lukaku e De Bruyne entre os titulares, com Eden Hazard tentando rebuscar o seu futebol após um longo período de recuperação física.

Do outro lado, a Holanda não tem problemas no elenco para este sábado.

Nomes-chave da equipe, como Van Dijk, De Ligt e Depay estão confirmados pelo técnico Mark Flekken.

Possível escalação do Bélgica: Casteels; Alderweireld, Boyata, Vertonghen; Meunier, Tielemans, Witsel, Carrasco; E Hazard, Lukaku, De Bruyne.

Possível escalação do Holanda: Flekken; De Ligt, Van Dijk, Ake; Dumfries, Berghuis, Koopmeiners, F de Jong, Blind; Weghorst, Memphis.

Desfalques da partida

Bélgica:

Courtois, Denayer: lesionados.

Holanda:

sem desfalques confirmados.

Transmissão ao vivo

O jogo entre Bélgica e Holanda será transmitido ao vivo pelo Star+, na plataforma de streaming, nesta sexta-feira.