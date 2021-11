Bélgica x Estônia: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

A Bélgica enfrenta a Estônia neste sábado (13), às 16h45 (de Brasília), no Estádio Rei Baudouin, pela nona rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. A partida terá transmissão ao vivo do Space, na TV fechada, e do Estádio TNT Sports, na plataforma de streaming. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Bélgica x Estônia DATA Sábado, 13 de novembro de 2021 LOCAL Estádio Rei Baudouin - Bruxelas, BEL HORÁRIO 16h45 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O Space, na TV fechada, e o Estádio TNT Sports, na plataforma de streaming, são os canais que vão transmitir o jogo deste sábado, em Bruxelas. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Com a vaga já encaminhada para a Copa do Mundo de 2022, a Bélgica, líder do grupo E, com 16 pontos, terá pela frente a Estônia, com quatro pontos conquistados e na quarta posição.

Christian Benteke é a mais cotado para liderar o ataque nas ausências de Lukaku e Batshuayi.

Do outro lado, a Estônia não terá o zagueiro Marten Kuusk, suspenso.

Provável escalação da Bélgica: Courtois; Denayer, Boyata, Vertonghen; Saelemaekers, Witsel, Vanaken, Carrasco; De Bruyne, Hazard; Benteke.

Provável escalação da Estônia: Igonen; Teniste, Paskotsi, Mets, Tamm, Pikk; Kreida, Vassiljev, Poom; Anier, Sappinen.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BÉLGICA

JOGO CAMPEONATO DATA Bélgica 2 x 3 França Liga das Nações 7 de novembro de 2021 Itália 2 x 1 Bélgica Liga das Nações 10 de novembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Gales x Bélgica Eliminatórias 16 de novembro de 2021 16h45 (de Brasília)

ESTÔNIA

JOGO CAMPEONATO DATA Estônia 2 x 0 Bielorrússia Eliminatórias 8 de novembro de 2021 Estônia 0 x 1 Gales Eliminatórias 11 de novembro de 2021

Próximas partidas