A Bélgica chegou de forma convincente às quartas de final da Copa do Mundo. Os Diabos Vermelhos venceram por 1 a 4 a seleção anfitriã, os Estados Unidos, graças a dois gols de Charles De Ketelaere, um gol de Hans Vanaken e um gol do reserva Romelu Lukaku, garantindo assim um confronto nas quartas de final contra a Espanha.
O técnico Rudi Garcia causou algumas surpresas na escalação inicial da Bélgica. Grandes nomes como Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku e Jérémy Doku começaram no banco, enquanto Charles De Ketelaere ocupou a posição de atacante, com Leandro Trossard e Dodi Lukebakio ao seu lado. Pela seleção dos Estados Unidos, Folarin Balogun, apesar de toda a polêmica após seu cartão vermelho contra a Bósnia e Herzegovina, entrou em campo desde o início.
A Bélgica começou com tudo e, em apenas dois minutos, já esteve perto de abrir o placar. Timothy Castagne viu seu chute de longe ser defendido com brilhantismo por Freese, e logo em seguida Charles De Ketelaere também criou perigo com uma cabeçada. Pouco depois, Youri Tielemans desperdiçou uma excelente oportunidade, mas, aos nove minutos, o gol finalmente saiu. Nicolas Raskin reagiu com agilidade a uma bola perdida e serviu De Ketelaere na medida certa, que, de perto, marcou o 0 a 1.
Os Diabos Vermelhos mantiveram o controle a partir daí, mas sofreram um revés aos dezoito minutos. Amadou Onana sofreu uma lesão no joelho e precisou ser substituído por Hans Vanaken. Apesar dessa troca forçada, a Bélgica continuou dominando a partida e parecia não dar muitas chances ao adversário.
No entanto, os Estados Unidos empataram após pouco mais de meia hora. Malik Tillman cobrou uma falta em direção ao gol, e a bola desviou na cabeça de Vanaken (que estava na barreira), deixando Thibaut Courtois sem chances: 1 a 1. Mas os americanos não puderam comemorar por muito tempo. Apenas dois minutos depois, Trossard iniciou um excelente ataque e serviu De Ketelaere, que se livrou com força de Tim Ream e cabeceou com precisão: 1 a 2.
No segundo tempo, os Estados Unidos tentaram aumentar a pressão, mas não criaram grandes chances. A Bélgica continuou à espreita para contra-atacar e já deu um aviso à defesa americana por meio de Trossard. Por outro lado, os americanos reclamaram um pênalti após um confronto entre Christian Pulisic e Tielemans, mas o árbitro Adham Makhadmeh não deu ouvidos.
Aos 57 minutos, o jogo foi decidido de forma surpreendente. Freese chegou antes de De Ketelaere em uma bola longa, mas demorou-se demais com a bola. Vanaken pressionou, roubou a bola do goleiro e, em seguida, marcou o 1 a 3 de longa distância. Os Estados Unidos tentaram forçar a sorte com algumas substituições, entre elas a entrada de Ricardo Pepi, do PSV, mas a defesa belga praticamente não deu mais chances.
Garcia também colocou Lukaku e Doku em campo na reta final para garantir a vantagem. Já bem no final do tempo de acréscimo, o placar aumentou ainda mais. Chris Richards, na zaga, entregou a bola de graça para Vanaken, que imediatamente lançou Lukaku. O atacante, que havia entrado em campo, manteve a calma e, com o pé direito, mandou a bola no canto oposto, fazendo o 1 a 4.
A Bélgica joga nas quartas de final