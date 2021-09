Bélgica x República Tcheca: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Seleções entram em campo neste domingo (5), pelas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022; saiba como acompanhar na internet

A Bélgica enfrenta a República Tcheca neste domingo (5), às 15h45 (de Brasília), no Estádio Rei Baudouin, pela quinta rodada do grupo E das eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. A partida terá transmissão ao vivo no Estádio TNT Sports, no serviço de streaming. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Bélgica x República Tcheca DATA Domingo, 5 de setembro de 2021 LOCAL Estádio Rei Baudouin - Bruxelas, BEL HORÁRIO 15h45 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

Foto: Getty Images

O Estádio TNT Sports, no serviço de streaming, é o canal que vai transmitir o jogo deste domingo. Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Na liderança do grupo E, com 10 pontos, a Bélgica busca emplacar a terceira vitória consecutiva nas eliminatórias, enquanto a República Tcheca, com sete, busca colar no rival.

Depois de desfalcar a equipe na vitória sobre a Estônia por 5 a 2 na última rodada, Youri Tielemans pode aparecer. Caso não esteja apto, Vanaken e Witsel vão seguir como dupla.

Do outro lado, a República Tcheca terá o retorno de Ondrej Kudela, que cumpriu suspensão de 10 jogos por abuso racial.

Provável escalação da Bélgica: Courtois; Alderweireld, Denayer, Boyata; Castagne, Witsel, Vanaken, Carrasco; Trossard, Lukaku, Hazard.

Provável escalação da República Tcheca: Vaclik; Coufal, Celustka, Kudela, Mateju; Kral, Soucek; Jankto, Barak, Hlozek; Vydra.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BÉLGICA

JOGOS CAMPEONATO DATA Bélgica 1 x 2 Itália Eurocopa 2 de julho de 2021 Estônia 2 x 5 Bélgica Eliminatórias 2 de setembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Bielorrússia x Bélgica Eliminatórias 8 de setembro de 2021 15h45 (de Brasília) Bélgica x França Liga das Nações 7 de outubro de 2021 15h45 (de Brasília)

REP. TCHECA

JOGOS CAMPEONATO DATA República Tcheca 1 x 2 Dinamarca Eurocopa 3 de julho de 2021 República Tcheca 1 x 0 Bielorrússia Eliminatórias 2 de setembro de 2021

Próximas partidas