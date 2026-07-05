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Belgium v Senegal: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Bélgica, Garcia sobre o caso Balogun: “É uma pegadinha de 1º de abril. Vamos defender o futebol”

Estados Unidos da América x Bélgica
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Uma suspensão de um dia revogada de repente. Folarin Balogun, atacante dos Estados Unidos, poderá jogar contra a Bélgica após ter sido expulso na partida contra a Bósnia e Herzegovina. A FIFA informou que sua suspensão será suspensa condicionalmente: desde que ele não cometa outra falta desse tipo, o dia de suspensão permanecerá suspenso. Uma decisão que gerou bastante polêmica, sob diversos pontos de vista.


Até mesmo o técnico da Bélgica, Rudi Garcia, comentou o ocorrido: “Eu não sabia que, na Copa do Mundo e na FIFA, o dia 5 de julho é, na verdade, o dia 1º de abril. É o Dia da Mentira”.


“Não estamos defendendo a seleção ou a federação, estamos defendendo o futebol e a integridade

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