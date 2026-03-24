Bélgica, Garcia: “De Bruyne? Não foi tão ruim assim ter ficado lesionado por meses. Ele é um gênio em campo”

O técnico da Bélgica, Rudi Garcia, concedeu uma entrevista à Ligue1+, na qual falou sobre o longo período de recuperação e a grave lesão que afetou uma das estrelas e dos pilares da seleção dos Diabos Vermelhos, Kevin De Bruyne.

Em primeiro lugar, ele destacou a importância de um jogador do seu calibre: “É um jogador incrível. Ele nos levou adiante durante as eliminatórias. Já trabalhei com vários jogadores desse tipo na minha carreira: Francesco Totti, Cristiano Ronaldo, Eden Hazard. Ele pertence à linhagem dos gigantes. Sabe marcar gols, sabe dar passes decisivos. É um jogador que não precisa usar a braçadeira de capitão porque é um gênio em campo”.

Em seguida, descreveu sua condição física: “Não está tão mal assim, considerando que ficou lesionado por meses. Ele tem 34 anos e espero que essa pausa lhe permita voltar ao seu melhor nível e estar em plena forma para a Copa do Mundo. Ele pode nos levar longe”.

Por fim, falou sobre seu apego à camisa da Seleção Belga: “Durante a última partida da Liga das Nações contra Israel, nenhum dos grandes nomes queria vir jogar pela Bélgica. Hoje, porém, eles voltam com um sorriso no rosto. Quando nos classificamos contra Liechtenstein, Kevin vestiu a camisa e atravessou o campo com muletas para comemorar a classificação com os companheiros de equipe”.