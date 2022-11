Bélgica x Egito: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do amistoso

Diabos Vermelhos fazem último teste antes da estreia na Copa do Mundo; veja como acompanhar na TV e na internet

Ajustando os ponteiros para a estreia na Copa do Mundo do Qatar, a Bélgica enfrenta o Egito nesta sexta-feira (17), às 12h (de Brasília), no Kwait, em amistoso. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

Pensando no Mundial, o técnico Martinez deve aproveitar o duelo para colocar o máximo de jogadores o possível em campo, buscando dar rodagem de olho na estreia da próxima semana. O único desfalque da equipe deve ser Lukaku, que faz intenso trabalho para se recuperar de uma lesão muscular.

Do outro lado, o Egito, fora da Copa, já mira os próximos compromissos e deve ter Mohamed Salah em campo. O atacante de 30 anos busca o seu gol de número 50 pela seleção egípcia.

A Bélgica estreia na Copa contra o Canadá no dia 23 de novembro, às 16h (de Brasília). A equipe está no grupo F, ao lado ainda de Marrocos e Croácia.

Prováveis escalações

Escalação do provável BÉLGICA: Courtois; Faes, Alderweireld, Vertonghen; Castagne, Tielemans, Witsel, Carrasco; De Bruyne, Hazard; Batshuayi.

Escalação do provável EGITO: El Shenawy; Gaber, Hegazi, Alaa, Hamdi; Ashour, Elneny, Hamada; Salah, M. Mohamed, Trezeguet.

Desfalques

Bélgica

Sem desfalques confirmados.

Egito

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: sexta-feira, 18 de novembro de 2022

• Horário: 12h (de Brasília)

• Local: Jaber Al-Ahmad International Stadium, Ardiya - KW