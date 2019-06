Belga é acusado de forçar saída para reforçar Arsenal e deixar o futebol da China

Treinador do Dalian Yifang diz que Yannick Carrasco de forçar suspensão e faltar a treino para conseguir deixar o time

O treinador Choi Kang-hee, do Dalian Yifang da , criticou a "falta de profissionalismo" do belga Yannick Carrasco após as notícias de que o jogador tinha um acordo para ir ao na próxima temporada.

"Ele disse inúmeras vezes no começo da temporada que queria voltar à Europa", disse o treinador. "Quando um jogador tem contrato com um time e tenta forçar sua saída para outro ele mostra falta de profissionalismo".

Choi Kang-hee ainda afirma que ninguém no clube prometeu a Carrasco que ele poderia voltar à Europa nesta janela de transferência.

O técnico ainda acusa Carrasco de forçar um cartão amarelo no jogo contra o Shenhua só para ser suspenso e não jogar pelo Dalian Yifang. "Depois da suspensão ele quis voltar mais cedo para a Europa. Não queríamos deixar, mas concordamos. Ele prometeu voltar para disputar as próximas três partidas depois da parada dos jogos internacionais, mas se atrasou e chegou a não nos responder".

O belga foi suspenso pelo time dos próximos jogos, mas ainda não decidiu se vai mesmo ceder à pressão do jogador e vendê-lo ao Arsenal.